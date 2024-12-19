中國大陸擬修訂反不正當競爭法 強化商業賄賂治理

中國全國人大常委會21日將在北京召開，審議「反不正當競爭法修訂草案」。有關官員今天表示，「修訂草案」規定反不正當競爭工作堅持中共的領導，並強化商業賄賂治理，加強對網路不正當競爭的規制。

中新社報導，中國14屆全國人民代表大會常務委員會第13次會議將於12月21日至25日在北京舉行。全國人大常委會法工委發言人王翔今天在記者會作以上宣布。

王翔說，當前，反不正當競爭法在實踐中面臨一些突出問題，例如「交易活動中商業賄賂多發」，一些平台經營者利用數據、演算法和平台規則等實施網路不正當競爭，迫切需要對反不正當競爭法進行有針對性的修改完善。

王翔表示，修訂草案涉及的主要內容包括：一是，明確反不正當競爭總體要求。規定反不正當競爭工作堅持中國共產黨的領導；國家健全完善反不正當競爭規則制度，加強反不正當競爭執法司法，維護公平競爭秩序。

二是，完善不正當競爭行為相關規定。完善規制混淆行為的情形，「強化商業賄賂治理」，加強對網路不正當競爭的規制。

三是，健全反不正當競爭監管和處罰制度，豐富監管措施，科學設置處罰額度。

中國現行反不正當競爭法制定於1993年，並於2017年、2019年作了兩次修改。