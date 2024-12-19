加強穿透監管 上海國資委優化監管首創設立科創層

上海市國資委近期推出「關於優化市國資委監管企業分類監管的意見」，進一步明晰不同類型監管企業功能定位，並優化市國資委監管企業分類監管。而為充分引導培育策略性新興產業、未來產業發展和推動傳統產業轉型升級，首創設立科創層，遴選一批符合條件的子企業納入科創層，加強穿透監管。

據上證報報導，上海市國有資產監督管理委員會12月19日指出，上述意見明確了分類分層。據國資國企改革發展目標，立足監管企業主責主業，以企業所在的核心功能領域為劃分標準，分類明確發展定位，將監管企業分為資本運營類、產業發展類、金融服務類、城市保障類。

意見續指，為充分引導培育策略性新興產業、未來產業發展和推動傳統產業轉型升級，首創設立科創層，遴選一批符合條件的子企業納入科創層，加強穿透監管，助力政策精準「滴灌」。

意見還提到，資本運營類以推動國有資本布局優化和結構調整為主要目標，有效發揮金融控股、市值管理、基金管理、創新孵化、產業直投、存量運營、要素資源配置等核心功能，成為國有資本投資布局、整合運作和進退流轉的專業化平台。

而產業發展類以服務現代化產業體系建構及培育「鏈主企業」、「龍頭企業」為主要目標，持續提升全要素生產率，在傳統存量產業轉型升級及新型增量產業培育方面，不斷形成、鞏固、擴大在大陸國內外同業細分領域內的對標優勢，成為主業突出、績效領先及核心競爭力持續提升的現代化產業集團。

另，意見表示，在金融服務類以服務實體經濟、防控金融風險和助力上海國際金融中心建設為主要目標，實踐金融強國使命擔當，紮實做好金融「五篇大文章」，成為穩健經營、價值卓越和行業影響力不斷擴大的金融機構。

城市保障類則以保障城市（區域）安全高效運作、提供優質公共產品、提升服務承載能力為主要目標，強化投融資效率與成本績效管理，成為有效發揮上海超大城市建設運作、民生服務與區域樞紐等作用的支撐企業。

值得注意的是，意見指出，科創層以服務上海國際科創中心建設、實現高水準科技自立自強和產業數位化、綠色化、智慧化轉型為主要目標，聚焦原始創新、整合創新和開放創新一體推進，成為技術領先、人才匯聚和自主創新能力日益增強的科技領軍企業。

此外，意見明確實施分類監管。分類公司治理，精準授權放權；分類創新發展，強化策略引領；分類評估評價，實行「一企一策」；分類激勵牽引，激發內生活力。