12月大陸新能源車零售估140萬輛 滲透率51.9%

歲末臨近，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（下稱「乘聯會」）19日發出最新數據指，即將在12月底截止的大陸「兩新」補貼對車市在到期前對車市帶來一波強力拉動，同時，各企業在年底前衝擊年度目標，汽車市場不斷升溫。乘聯會初步推算，12月大陸狹義乘用車零售約270萬輛，年增14.8%，月增11.4%。其中，新能源車零售預計140萬輛，滲透率約為51.9%。

據乘聯會微信公眾號消息，乘聯會稱，12月車市開局表現強勁，隨著年末臨近，各企業發力衝擊年度目標，汽車市場不斷升溫，即將在12月底截止的「兩新」補貼對車市也會在到期前對車市帶來一波強力拉動。由於2025年春節時間在1月底，一部分春節前購車需求也會在今年12月提前釋放，以上各因素疊加，共同促進今年12月購車需求增加。

而在其最新數據結果顯示，12月月中整體車市折扣率約為23.9%，較上月底略有回收，整體終端優惠保持平穩。零售量占總市場近八成的頭部廠商本月零售目標環比增幅10%左右，初步推算本月狹義乘用車零售總市場規模約為270萬輛左右，較去年增長14.8%，較上月增長11.4%，新能源零售預計可達140萬輛，滲透率約51.9%。

針對走勢部分，乘聯會表示，大陸12月首周市場強力開局，日均零售6.27萬輛，年增32.1%。第2周車市繼續升溫，日均零售達8.3萬輛，年增35.5%。第3周料日均零售9.14萬輛，年增16.4%。同時，由於「兩新」補貼政策年底到期，今年12月消費節奏相較同期前移，預料第4周車市日均銷量為10.86萬，年減1.7%。綜合估算12月零售可達到270萬輛左右。

展望明年的大陸車市，乘聯會認為，智能網聯汽車作為新一輪科技革命和產業變革的重要載體，在北京重視以及相關政策的進一步引導扶持下，有望快速發展成為汽車市場下半場的競爭重點。同時，在上周的中共中央經濟工作會議上還提出要大力提振消費，提高投資收益，全方位擴大大陸國內需求，這將增強消費者對於汽車市場的信心，有利於消費者購買意願的提升。

除此之外，乘聯會還稱，中共中央經濟工作會議還明確了要綜合整治「內捲式」競爭，規範地方政府和企業行為，有利於為汽車產業創造更加開放、透明、公平的市場環境。

此前，12月11日至12日在北京舉行的中共中央經濟工作會議上，將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」列為2025年九大重點任務之首，並要求加力擴圍實施「兩新」政策。同時，會議上還提出，要以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系，並開展「人工智慧+」行動，培育未來產業。