寧德時代發表新一代巧克力換電 明年蓋1,000座

寧德時代巧克力換電生態大會18日在廈門舉行，現場發表最新一代「巧克力換電」解決方案，推出20號和25號標準換電塊。

寧德時代自2021年在廈門設立全資子公司時代電服，進軍換電賽道以來，在換電領域動作頻頻。此次發表的新一代巧克力換電，是第一個實現跨品牌、跨車型的換電生態。寧德時代計畫明年建設1,000座巧克力換電站。

廈門日報報導，寧德時代董事長、CEO曾毓群在大會上表示，基於市場的需求，我們預計到2030年，換電、家用充電樁、公共充電樁將三分天下，未來，寧德時代所有電池新技術都將應用於巧克力換電車型。

由於各企業的電池標準、換電站標準不統一，廠商間難以實現通用換電，瞄準標準化的難題，寧德時代著力推進不同車型、不同換電服務商之間的技術規格統一。

曾毓群介紹說，比照加油站的汽油有92號和95號，巧克力電池也將使用兩種標準換電塊，我們將它命名為20號和25號換電塊，每一個標準的巧克力換電塊都配有磷酸鐵鋰、三元兩個電量版本，供用戶按需配電。

曾毓群表示，寧德時代將聯合長安、廣汽、北汽、五菱、一汽等車企共同推出十款換電車型，相關車型將於明年陸續上市。據預計，標準化的推行，可以讓換電車型開發成本大幅降低，新車開發周期壓縮半年以上。

除了換電塊，寧德時代的巧克力換電解決方案還包括換電站和智慧雲平臺。其中，巧克力換電站僅佔用6個停車位，可配置14個至30個電池倉，坪效比目前在業內處於最高水準；智慧雲平臺可即時監測電池狀態，並對電池進行健康檢測、智慧調配管理。

時代電服CEO楊峻表示，寧德時代建設的標準換電站，換電時長最快僅需78秒，在實際操作中，用戶換電就跟加油一樣便捷。同時，巧克力換電站系「儲充換一體」，可通過智慧調度系統緩解用電高峰壓力，在電力系統運行中發揮調峰、調頻等多種功能。

對於換電網路的建設，寧德時代已有明確的時間表：2025年會自建1,000座巧克力換電站，同時將進軍香港、澳門市場；在中期規劃中，寧德時代將與各方合作夥伴共建網站1萬個；隨著換電生態壯大，通過全社會共建，最終換電站規模將達到3萬個。

換電除了節省能源補給時間，解決用戶里程焦慮之外，換電模式還有望顯著減少購車成本和車型研發成本。

時代電服常務副總經理張凱介紹，巧克力換電塊採用車電分離的設計，消費者在購車時可以不承擔電池的成本，而是通過租賃方式使用電池，進而降低初始購車成本。電池由專業的電池銀行負責運營、檢測、維修，解決了電池養護難等問題。

寧德時代於2022年推出巧克力換電塊，這是專門為實現共享換電而開發量產的電池，其形狀類似巧克力。巧克力換電塊可以單獨用，也可以合併一起搭載到一輛車上。此次發表的20號換電塊適配A0級車型（小型車），磷酸鐵鋰版本42度電、可續航400公里，三元版本52度電、可續航500公里；25號換電塊適配A級車（緊湊型車）和B級車（中型車），磷酸鐵鋰版本56度電、可續航500公里，三元版本70度電、可續航600公里。