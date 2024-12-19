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陸各地監管點名券商首席經濟學家 加強管理公開言論

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸多地證監局近日陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。。 路透
大陸多地證監局近日陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。。 路透

大陸央行近期從18日開始對12月以來債券大牛行情中表現較為激進的一些機構進行了集中約談，今有陸媒報導，多地證監局近日陸續對券商等提出監管要求，旨在加強對公開言論的管理，尤其是首席經濟學家、券商分析師、基金經理等從業人員對外發聲的管理工作。

財聯社報導，有券商研究所已在內部發文，加強對分析師的管理，要求分析師要全面規範自身言行，嚴守執業準則，強調研報是觀點的唯一標準，不要為博眼球說一些出格的話語，不要為了吸引客戶、附和熱點而放寬標準，不可存僥倖心理試探監管紅線。

有研究所合規稱，目前有很多第三方機構接受買方委託，直接用買方名義接入各類會議，通過AI進行保持並分析整理，然後對外傳播。合規明確要求，禁止從業人員以任何方式向客戶提供上市公司調研紀要，相關紀要只能內部存檔或作為撰寫研報的素材。

大陸10年期國債殖利率近日屢創新低，而大陸央行從18日開始約談的機構包括部分銀行、券商、保險資管、理財子公司、基金、信託等。知情人士介紹，大陸央行提醒市場機構要重視利率風險，提高投研能力，債券要穩健投資，還強調要依法合規交易，對問題機構是零容忍。

分析師 券商 大陸央行

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