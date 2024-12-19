經濟學家陶冬：2025年全球核心詞為「重新調校」

經濟學家陶冬19日表示，2025年全球核心詞「重新調校」，這不僅是美國聯準會，還包括川普新政府、中國經濟、歐洲政壇、日本的安倍三支箭等各國未來政策走勢，以及全世界貿易秩序的重新調校。

陶冬19日出席《經濟日報》舉辦「經濟投資展望論壇-智勝2025」時提到，美國經濟遠遠還沒有進入到衰退，甚至連跡象都沒有，消費信心依然非常強勁。因此美國聯準會在今年12月降息之後就會暫停，起碼停一個季度，甚至很可能明年上半年不再降息。

他指出，因為川普新政府的政策大約需要六個月的時間慢慢推出來，只有到了那個時候，才知道「川普2.0版」到底會對於美國的通貨膨脹帶來什麼樣的影響。至於美國明年下半年會不會降息，陶冬認為，大概降兩碼，但不確定性還是很高，因此他暫且假設美國明年還有兩次降息。

陶冬提到，美國未來政策可能帶來的新通膨壓力，那就是遣散美國有超過1,000多萬的非法移民，「這些移民填補了低端就業市場的短缺，制止了工資和服務價格的連環上升。一旦發生遣散非法移民，對於美國就業市場帶來的衝擊，可能會是巨大。」

他仍看好美元上漲，儘管美國經濟的確在往下走，「美國經濟跪下了，但是舉目望去，世界其他地方經濟全趴下了，美國還是個子最高的，美國的利益率恐怕是在世界範圍內最堅定的。」

陶冬指出，美國迫切的需要讓海外的熱錢流進美國，維持強美元，「同時還有一個不敢說出來的理由，那就是必須要讓美國股市不斷的上漲，讓熱錢留在金融市場，也留在資金池裡面。」

關於日本經濟，陶冬表示，許多人認為是安倍的三支箭帶動的作用，「其實安倍的三支箭從頭到尾都是失敗，今天能夠起來很大程度是取決於外資的流入。」

他解釋，這一輪日本股市拉起來的最大的推力是海外熱錢，而不是日本本土流動性。而更大的原因是日元的貶值，帶給出口企業盈利大幅度改善，帶給旅遊業的暴漲，帶來了股市的一片新風貌。

但陶冬指出，日元貶值沒有解決的問題，第一個是在消費信心上面，遊客把價格都炒上去了，把公共設施的資源全部佔用了，但是日本人的工資漲的並不多，國內的投資也沒有見什麼增長，那麼這些使得日本人民對於日元貶值有各種各樣的不滿，這就使得日本政府和日本央行，明年在處理日元貶值上面要做出一個重新調校。

至於歐洲經濟，他認為很明顯已經擺脫俄烏衝突所帶來的能源危機，但是結構性的困局並沒有得到真正的處理，尤其德國經濟是這一次俄烏衝突的最大的犧牲者，德國的汽車行業、機械行業、重化工行業坍塌了，這使得整個德國經濟處在一個極度困難的狀態之中。

「德國央行給出明年還有0.1%的GDP增長，但這只不過是強裝出來的笑容。」陶冬指出，歐洲引擎德國經濟沒有辦法有明顯的改善，歐洲經濟明年很難有大的作為。

他表示，還是有個別國家發展不錯，經濟學人雜誌剛公布的2025年經濟合作暨發展組織（OECD）最新經濟展望報告，「像是西班牙、愛爾蘭、希臘、義大利，但這些小的地中海國家，沒有辦法改變整個歐洲的格局，總體而言，只要是德國經濟沒有明顯的進展，歐洲央行會擺脫過去試圖和聯準會同步減息的包袱，迅速的進入一個降息周期，歐洲明年起碼降息四碼。」

至於大陸股市，陶冬指出，大陸政府政策不斷推出，力度也不斷的在加大，但是市場對於每個政策的反應，是越來越不敏感，因此大陸股市出現的兩股既相關又分裂的趨勢，大家都在問，市場到底是反彈還是反轉。

他認為，其實底層邏輯是中國必須要修復資產負債表，地方政府的資產負債表已經壞死了，民營企業的資產負債表壞死了，消費者資產負債表弱化了，但不至於壞死，但看到周圍的人有的不是被裁員的，就是被減薪的，也不敢花錢。

因此四張資產負債表中，唯一一張資產負債表還是好的，那就是中央政府，唯有中央政府來增槓桿，才能把這個蹺蹺板重新的平衡起來，但是暫時沒有做。

儘管一個月前的中國人大常委會打響了債務置換的第一槍，發布以人民幣10兆元債務置換，但陶冬認為，「債務置換對於遏制風險上面是有效的，但是想把透過它來刺激經濟，那是不可能的。」

關於中美之爭，他指出不是冷戰，不是熱戰，更不是核戰，而是科技之戰。而科技之戰中間的一個核心競爭是AI的競爭，這是國力之爭。「美國在ChatGPT等生成式AI上，能力遠遠超過中國，而且未來這個差距會越來越大，因為中國的互聯網系統本身就是封閉的，他只能在國內的這些資料庫裡面搜索。」

但陶冬認為，中國的製造業AI是領先美國，因為產業鏈全在中國，雲端、5G、資料庫等要遠遠好過世界上任何的基礎設施。「因此AI 智慧工業、人形機器人都是中國的優勢。」

他提到，中國的電動車行業整合了三年，高峰期從135家電動車廠，倒掉了40幾家，還剩下90幾家，明年中國政府會以強力手段，打壓過度「內捲」，這也是為什麼過去的一個月裡面，突然間聽到了這麼多個車廠倒閉，明年會更多，「我個人認為中國的電動車廠五年之內能活下來的只有三到四家。」