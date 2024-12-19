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美國將放緩降息腳步 人民幣貶至1年來新低
美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布降息1碼，並暗示明年將放緩降息腳步，使人民幣匯率走弱。離岸人民幣更一度跌破7.32元價位，創1年來新低。
美國聯邦準備理事會（Fed）宣布降息1碼，但暗示明年將放緩降息腳步，只降2碼，大展鷹姿嚇壞市場，美股4大指數集體重挫，美元指數則獲得有力支撐，衝破108大關，創2年新高。
在美元強勢攀高的情形下，人民幣匯率則持續走弱，今天離岸人民幣以7.324元開出，隨後持續下跌，最低點觸及7.3264元；在岸人民幣價格一度跌破7.29元並逼近7.3關卡，雙雙創下2023年11月以來的新低。
人民幣中間價則調整至7.1911元，是近半個月新低。人民幣中間價被視為中國人民銀行引導外匯市場的工具，人民幣匯率波動限制在中間價的上下2%之間。
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