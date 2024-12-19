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美政府擬禁TP-Link 陸外交部、商務部這樣回應

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸商務部發言人何詠前19日主持例行記者會。（圖／取自中國網）
大陸商務部發言人何詠前19日主持例行記者會。（圖／取自中國網）

美國政府傳出考慮以構成國家安全風險為由，對大陸路由器製造商「TP-Link聯洲國際」實施禁令。大陸外交部和商務部19日在例行記者會上分別對此事件作出回覆，指出美方泛化國家安全概念，打著國家安全的幌子打壓大陸企業。

美國《華爾街日報》18日引述消息人士，美國政府考慮以構成國家安全風險為由，對大陸路由器製造商「TP-Link聯洲國際」實施禁令。若消息屬實，這將是自2019年特朗普政府下令移除華為設備後，最大規模的大陸電信設備撤出美國市場行動。美國商務部、國防部和司法部已對TP-Link展開單獨調查，目標是最快明年禁止在美國銷售TP-Link路由器。

在19日的外交部例行記者會上，有記者提問「美國政府正在考慮一項基於國家安全的禁令，目標是一家中國路由器製造商，請問外交部對此舉有何評論」。大陸外交部發言人林劍回應，「我們一貫反對美方泛化國家安全概念，針對特定國家企業採取歧視性做法。中方將採取堅決措施，堅定維護中國企業的正當合法權益。」

在同日舉行的大陸商務部記者會上，也有記者問及此事，大陸商務部發言人何詠前回應，「中方注意到有關報道。我想強調的是，中方一貫反對美方打著國家安全的幌子打壓中國企業。美方的有關調查應客觀理性，而不是無中生有，搞有罪推定。」

華爾街日報報導指出，TP-Link在美國家庭和小企業的路由器市場份額高達65%左右。這個牌子的路由器是亞馬遜網站上的首選產品，美國國防部和其他聯邦政府機構的網絡上也有這種產品的存在。根據科技市場研究機構IDC公司的統計，TP-Link聚焦消費者市場，是全球無線路由器銷量最大的廠家。

國防部 外交部 美國

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