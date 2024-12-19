瑞銀汪濤：料大陸明年增廣財政赤字率 或擴大2個百分點

瑞銀中國首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事汪濤近日表示，預計大陸明年增廣財政赤字率或擴大2個百分點，中國人民銀行（大陸央行）進一步降息30至40個基點，消費品以舊換新的政府補貼規模或能至少翻倍至人民幣3,000億元（下同，約台幣1.3兆元）或以上、支持範圍也會進一步擴大，政府應會提高社保支出，加速推動房地產去庫存，推動更多結構性改革。

據中國首席經濟學家論壇微信公眾號消息，汪濤指，大陸繼10月經濟增長動能強於預期後，11月經濟活動表現不一。她解釋，這一方面，是由於北京當局在過去幾個月的政策支持加碼，11月房地產銷售年比增速轉正，經季節性調整的房地產銷售面積也進一步月比回升，並推動房地產相關商品的銷售改善，但房地產行業數據則顯示銷售有所走弱。

再來，在另一方面，大陸房地產新開工面積仍然疲軟，且拖累當地房地產投資和建築活動。隨著大陸電商節「雙十一」促銷提振作用的消退（今年時間點早於往年，對10月有額外提振），11月社會消費零售年比增速有所放緩，儘管以舊換新補貼支持家電和汽車銷售依然穩健。

汪濤認為，在基礎建設和製造業投資年增速有所放緩，但仍相對穩健，儘管有一些「搶出口」跡象，整體出口增長有所放緩。11月工業生產維持穩定。

此外，汪濤提到，預計明年增廣財政赤字率或擴大2個百分點，大陸央行進一步降息30至40個基點，消費品以舊換新的政府補貼規模或能至少翻倍至3,000億元或以上、支持範圍也會進一步擴大，政府應會提高社保支出，加速推動房地產去庫存，推動更多結構性改革。預期大陸經濟增長動能將在2024年第四季溫和反彈，不過，「我們仍預期2025年實際GDP成長率將放緩至4%左右」。

另，針對未來哪些因素值得關注，汪濤說，首先，美國川普政府可能在未來幾個月內公布加徵關稅方案細則；其次是大陸主要政府部門或於2025年初討論及公布全年主要工作計畫；再來是明年大陸兩會前，北京或提前下達部分地方政府專案債務限額，並有可能宣布以舊換新補貼政策延續。