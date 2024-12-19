瑞銀汪濤：料大陸明年增廣財政赤字率 或擴大2個百分點
瑞銀中國首席經濟學家、中國首席經濟學家論壇理事汪濤近日表示，預計大陸明年增廣財政赤字率或擴大2個百分點，中國人民銀行（大陸央行）進一步降息30至40個基點，消費品以舊換新的政府補貼規模或能至少翻倍至人民幣3,000億元（下同，約台幣1.3兆元）或以上、支持範圍也會進一步擴大，政府應會提高社保支出，加速推動房地產去庫存，推動更多結構性改革。
據中國首席經濟學家論壇微信公眾號消息，汪濤指，大陸繼10月經濟增長動能強於預期後，11月經濟活動表現不一。她解釋，這一方面，是由於北京當局在過去幾個月的政策支持加碼，11月房地產銷售年比增速轉正，經季節性調整的房地產銷售面積也進一步月比回升，並推動房地產相關商品的銷售改善，但房地產行業數據則顯示銷售有所走弱。
再來，在另一方面，大陸房地產新開工面積仍然疲軟，且拖累當地房地產投資和建築活動。隨著大陸電商節「雙十一」促銷提振作用的消退（今年時間點早於往年，對10月有額外提振），11月社會消費零售年比增速有所放緩，儘管以舊換新補貼支持家電和汽車銷售依然穩健。
汪濤認為，在基礎建設和製造業投資年增速有所放緩，但仍相對穩健，儘管有一些「搶出口」跡象，整體出口增長有所放緩。11月工業生產維持穩定。
此外，汪濤提到，預計明年增廣財政赤字率或擴大2個百分點，大陸央行進一步降息30至40個基點，消費品以舊換新的政府補貼規模或能至少翻倍至3,000億元或以上、支持範圍也會進一步擴大，政府應會提高社保支出，加速推動房地產去庫存，推動更多結構性改革。預期大陸經濟增長動能將在2024年第四季溫和反彈，不過，「我們仍預期2025年實際GDP成長率將放緩至4%左右」。
另，針對未來哪些因素值得關注，汪濤說，首先，美國川普政府可能在未來幾個月內公布加徵關稅方案細則；其次是大陸主要政府部門或於2025年初討論及公布全年主要工作計畫；再來是明年大陸兩會前，北京或提前下達部分地方政府專案債務限額，並有可能宣布以舊換新補貼政策延續。
汪濤續指，還要關注大陸經濟基本面變化，包括房地產銷售、「搶出口」、春節期間的消費和出行等數據，以及明年大陸兩會將公布經濟增長目標和政策刺激方案細節。「我們認為（北京）政府有可能在2025年內和2026年進一步加碼政策支持。」她稱，若未來3個月出現超出預期的重大衝擊，北京政府或在兩會中調整中共經濟工作會議上討論的部分政策目標和措施。
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