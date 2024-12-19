陸青年失業率回落 但仍高於總體失業率

大陸國家統計局近日公佈的分年齡組失業率。數據顯示，大陸11月不包含在校生的16—24歲、25—29歲勞動力失業率不同程度回落，不過仍高於總體失業率和其他年齡段人群。

數據顯示，11月不包含在校生的16—24歲勞動力失業率為16.1%，較10月回落1.0個百分點，為7月以來最低；不包含在校生的25—29歲勞動力失業率下降0.1個百分點至6.7%；30—59歲勞動力失業率持平於10月的3.8%。

財新報導，大陸國家統計局曾在2023年下半年停止公佈分年齡組調查失業率數據，2024年1月起開始公佈新統計口徑的調查失業率數據，在調查範圍中剔除在校學生，同時將25—59歲勞動力失業率拆分為25—29歲和30—59歲兩個年齡組分別發佈數據。

調整後，2024年上半年青年失業率走勢與口徑調整前存在明顯差異，2024年2—3月不包含在校生的16—24歲勞動力失業率達到階段性高點15.3%；4—6月開始逐步走低，並在6月降至13.2%，為2023年12月以來新口徑下最低。