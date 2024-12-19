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南韓三養食品首次海外建廠 將於浙江生產火雞麵

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
三養食品今年11月參展上海進博會。（圖／取自三養食品微博）
三養食品今年11月參展上海進博會。（圖／取自三養食品微博）

南韓三養食品18日發布公告，將出資2014億韓元（約新台幣45.39億元）在中國浙江嘉興設立生產法人和工廠。這是三養食品首次在海外建廠，旨在應對火雞面需求劇增造成的供應不足，而大陸是三養食品的最大出口地。

韓聯社報導，三養食品16日公布在陸建廠的計劃，當天公開具體方案。根據方案，截至2027年1月，嘉興工廠建成後將擁有6條生產線。新浪財經指出，該公司發言人稱，三養計劃明年上半年在新加坡建立一家子公司，並於明年年底開始在中國東部浙江省嘉興市建設工廠。

南方日報報導，南韓農林畜產食品部日前發布的數據顯示，今年前10個月南韓泡麵出口額達到10.2億美元，增長30%，創歷史新高，預計今年全年出口額將達到12億美元。2024年1至5月，南韓對陸泡面出口額達到9060萬美元，增長27.7%。

其中，三養食品的火雞麵上市後在世界各地大受歡迎，出口大幅增加，大陸則是其最大出口目的地，佔整體出口的25%。中國日報網指出，三養食品每年在大陸賣出超過1.5億份火雞麵產品。除了火雞面系列，還包括湯麵、拌麵、醬料、休閒食品和冷凍食品等。

南韓 新加坡 湯麵

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