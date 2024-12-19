金融業瘋搶國債 美媒：足見中國經濟蕭條政策失信

中國經濟疲弱，國有銀行等金融機構近來大舉搶購低風險的本國國債，導致國債收益率大跌。美媒報導，連國有投行也不願投資國家重點項目，這既說明中國經濟的蕭條現況，也代表中國權力中心正面臨政策信譽危機。

華爾街日報報導，令中國監管機構及網路水軍最惱火的莫過於「唱衰中國經濟」，但近來中國債市的走勢卻在疾呼「蕭條」，連該報讀者也用「感覺是蕭條了」，形容對當下中國經濟的感受。

報導指出，過去1週，雖然中國領導人再次承諾要刺激經濟，希望藉此提振大眾和市場情緒，但10年期中國國債的收益率卻屢創新低，目前只有約1.7%，比1年多前下跌了整整1個百分點；而30年期中國國債收益率也已跌破2%大關。

這篇報導形容，雖然中國國債收益率距離歸零還很遠，但下跌速度之快令人震驚，而國債收益率跌得越低，市場發出的經濟承壓訊號就越強烈。

報導直指，中國政府將支持經濟的希望，寄託在國有銀行、保險公司和基金上。然而，這些機構正是購買政府債券的主力軍，他們寧願把錢放在債市避險，也不願為商業計劃融資，或用在其他地方。

有鑑於這些機構大肆搶購國債，中國媒體報導，中國人民銀行18日上午約談部分金融機構，要求關注自身利率風險，並加強債券投資穩定性，且指未來會保持常態化執法檢查，對債券市場違法違規行為「零容忍」。市場認為，人行此舉形同警告金融機構，對買進國債「該收手了」。

華爾街日報這篇報導提到，雖然中國官方公布的第3季經濟成長率為4.6%，全年仍可達「5%左右」的目標。但現實情況是，中國企業經營困難，民眾就業難度大，地方政府債台高築，連公務員的薪資也拖欠。

報導直言，儘管中國政府一直強調要救助經濟，但卻沒有兌現承諾。中國的權力中心正面臨「政策信譽危機」。

報導說，儘管中共總書記習近平在經濟增速下滑及社會不滿情緒升溫下，9月下旬終於決定推出一攬子「增量政策工具」，但幾乎沒有產生幫扶家庭、刺激需求或遏制通縮螺旋式惡性循環的作用，大部分財政支持都流向了地方政府。中國股市一度出現一波上漲行情，但很快就偃旗息鼓。

這則報導提到，上週召開的中央經濟工作會議，中國領導層再次承諾將提供更多財政和貨幣政策支持，但市場並不買帳。具體的反映，便是中國債市顯然對中央經濟工作會議的政策許諾，投下了不信任票。

報導直言，儘管一直強調提振內需，但中國政府似乎不願意下力氣，去投入那些能真正刺激消費的工作，例如大力投資社會保障體系，以及實施「有利於家庭而不是國有部門」的收入轉移。

這則報導指出，實際上，中國官方仍在走「投資提振需求」的老路。官方的想法是「投資創造就業，就業反過來又會創造需求」，意味著要繼續闢建道路、擴建工廠及繼續舉債。一些城市民眾已在抱怨，政府為了創造投資挖空心思，舊的道路被挖開，給他們帶來了不便。

報導最後提到，一名中國投行人士告訴該報，「現在需求這麼低迷，還有什麼好投資的？」，如果這還不能說明中國的經濟狀況，那什麼能說明呢。