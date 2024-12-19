螞蟻集團上市傳言再起 官方出面否認

螞蟻集團將再度上市的傳言近期甚囂塵上，日前旗下的錢塘徵信申請個人徵信執照獲中國央行核准，也被認為離上市更進一步。螞蟻集團今天回應稱「目前沒有上市計畫」，並呼籲投資人注意投資詐騙行為。

螞蟻集團4年前上市受挫後，配合監管單位進行了一連串的整改，以及多項人事變動。2023年7月，中國人民銀行（中國央行）宣布螞蟻集團已完成整改，金融管理部門對螞蟻集團及旗下機構處罰款人民幣71.23億元（約新台幣320億元）。

在完成整改後，螞蟻集團是否會重啟上市程序成了市場關注焦點。今年11月，螞蟻集團持股35%的錢塘徵信獲得中國央行核准個人徵信執照申請，有效期限至2027年11月8日，令螞蟻集團可能再度上市的傳聞不脛而走。

今天上午，螞蟻集團官方微博發布公告強調，螞蟻集團目前沒有上市計畫，更不存在所謂的「借殼上市」。最近有機構在多個平台宣稱「螞蟻集團即將借殼上市，其掌握內部資訊」，並以此誘導網友。請多加注意甄別，警惕「薦股」類騙局，避免財產損失。

螞蟻集團原訂於2020年11月進行逾370億美元的首次公開發行（IPO），然而在IPO前夕，中國央行等四部門聯合約談當時螞蟻集團實際控制人馬雲等人，螞蟻集團最終宣布暫緩上市。在過去4年間，馬雲放棄了對螞蟻集團的實質控制權，作風也轉趨低調。