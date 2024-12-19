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美國將中微半導體移出中國軍工企業黑名單

中央社／ 台北19日電
美國國防部宣布，已將中微半導體和IDG資本，從中國軍事企業清單中移除。（長江商報）
美國國防部宣布，已將中微半導體和IDG資本，從中國軍事企業清單中移除。（長江商報）

外媒報導，中國企業中微半導體設備公司（AMEC）已被美國國防部從中國軍工企業黑名單中移除。

綜合南華早報等外媒報導，美國國防部文件顯示，13日已將中微從中國軍工企業清單中剔除。除中微外，美國國防部也將中國投資公司IDG Capital從中國軍工企業清單中移除。

中微半導體是中國領先的半導體設備製造商，應用於先進製程領域。今年1月美國國防部將中微和其他一些中國科技公司列入名單，因為它們被認為對美國國家安全構成威脅。美國國防部不能從名單上的公司購買商品和服務。

中微表示從未參與軍事活動，8月向美國聯邦法院提起訴訟，如今成功脫離制裁。

這是中微第二次被列入清單，美國國防部2021年1月曾將它列入，但在公司提出申訴並提供證據後，同年6月被移除。

半導體 國防部 美國

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