美國將中微半導體移出中國軍工企業黑名單
外媒報導，中國企業中微半導體設備公司（AMEC）已被美國國防部從中國軍工企業黑名單中移除。
綜合南華早報等外媒報導，美國國防部文件顯示，13日已將中微從中國軍工企業清單中剔除。除中微外，美國國防部也將中國投資公司IDG Capital從中國軍工企業清單中移除。
中微半導體是中國領先的半導體設備製造商，應用於先進製程領域。今年1月美國國防部將中微和其他一些中國科技公司列入名單，因為它們被認為對美國國家安全構成威脅。美國國防部不能從名單上的公司購買商品和服務。
中微表示從未參與軍事活動，8月向美國聯邦法院提起訴訟，如今成功脫離制裁。
這是中微第二次被列入清單，美國國防部2021年1月曾將它列入，但在公司提出申訴並提供證據後，同年6月被移除。
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