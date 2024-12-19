歐盟對俄制裁首納陸企 陸商務部敦促立即停止

歐盟16日通過第15輪對俄制裁，首度針對4家供應俄國無人機和微電子零組件的大陸企業進行全面性制裁。大陸商務部19日表示，歐方做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係造成負面影響，敦促歐方立即停止列單大陸企業的錯誤做法。

歐洲聯盟部長理事會（Council of the EuropeanUnion）在16日的外交部長會議上，通過對俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來的第15輪制裁方案，在新增的84個制裁對象中，首度納入直接供應俄國武器相關產品的大陸企業，對其實施措施包括旅行禁令和資產凍結，以及禁止向歐盟金融機構籌資。

大陸商務部19日早上以「答記者問」的形式回應。問及「12月16日，歐盟宣佈第15輪對俄制裁方案，首次將中國企業和個人列入『全面制裁』清單。請問中方對此有何評論？」

大陸商務部回應，歐盟不顧中方多次交涉和反對，一意孤行，在第15輪對俄制裁中將部分中國企業和個人列入「全面制裁」清單。中方對此強烈不滿，堅決反對。中方一貫反對沒有國際法依據和聯合國安理會授權的單邊制裁，歐方做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係造成負面影響。

回應續指，中方敦促歐方從維護中歐全面戰略夥伴關係大局、保障全球產業鏈供應鏈穩定出發，立即停止列單中國企業的錯誤做法，停止損害中國企業的合法利益。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益。