北京前11個月 新能源汽車零售額增25.5%

根據北京市統計局17日發布的數據顯示，今年前11個月，北京生產新能源汽車25.2萬輛，同比（下同）增長2.5倍；新能源汽車零售額增長25.5%。

中新社報導，數據顯示，北京工業生產加快。前11個月，北京規模以上工業增加值按可比價格計算，增長7.0%。計算機（電腦）、通訊和其他電子設備製造業，汽車製造業分別增長22.3%和17.4%，電力、熱力生產和供應業增長7.2%，醫藥製造業增長1.4%。

北京高端產業引領增長。前11個月，北京規模以上高技術製造業和戰略性新興產業增加值分別增長9.8%和14.5%，工業機器人、智慧手機和風力發電機組產品產量分別增長38.8%、18.0%和17.4%。

北京投資增勢穩定。前11個月，北京固定資產投資（不含農戶）增長5.6%，設備更新加快推進，設備購置投資增長37.7%，其中電腦、通訊和其他電子設備製造業，科學研究和技術服務業設備購置增長一倍以上。高技術產業投資保持活躍，高技術製造業和高技術服務業投資分別增長60.2%和30.5%。

北京消費繼續恢復。前11個月，北京市場總消費額增長2.1%。其中服務性消費額增長6.8%；實現社會消費品零售總額1兆2865.9億元人民幣。主要商品類別中，家用電器和音像器材類商品零售額在以舊換新政策帶動下增長9.2%，金銀珠寶類商品零售額增長17.0%。