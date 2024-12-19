北京前11個月 新能源汽車零售額增25.5%
根據北京市統計局17日發布的數據顯示，今年前11個月，北京生產新能源汽車25.2萬輛，同比（下同）增長2.5倍；新能源汽車零售額增長25.5%。
中新社報導，數據顯示，北京工業生產加快。前11個月，北京規模以上工業增加值按可比價格計算，增長7.0%。計算機（電腦）、通訊和其他電子設備製造業，汽車製造業分別增長22.3%和17.4%，電力、熱力生產和供應業增長7.2%，醫藥製造業增長1.4%。
北京高端產業引領增長。前11個月，北京規模以上高技術製造業和戰略性新興產業增加值分別增長9.8%和14.5%，工業機器人、智慧手機和風力發電機組產品產量分別增長38.8%、18.0%和17.4%。
北京投資增勢穩定。前11個月，北京固定資產投資（不含農戶）增長5.6%，設備更新加快推進，設備購置投資增長37.7%，其中電腦、通訊和其他電子設備製造業，科學研究和技術服務業設備購置增長一倍以上。高技術產業投資保持活躍，高技術製造業和高技術服務業投資分別增長60.2%和30.5%。
北京消費繼續恢復。前11個月，北京市場總消費額增長2.1%。其中服務性消費額增長6.8%；實現社會消費品零售總額1兆2865.9億元人民幣。主要商品類別中，家用電器和音像器材類商品零售額在以舊換新政策帶動下增長9.2%，金銀珠寶類商品零售額增長17.0%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言