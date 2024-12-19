LNG綠能珠號 在滬命名交付

12月18日，滬東中華造船（集團）有限公司自主設計、建造的17.4萬立方米大型液化天然氣（LNG）運輸船「綠能珠」號，提前8個月在上海長興島命名交付，刷新中國大陸船企年度交付LNG船新紀錄。

中新社報導，綠能珠號總長299米，型寬46.4米，型深26.25米，入級美國船級社（ABS）和中國船級社（CCS）；是全球首艘第五代「長恒系列」17.4萬立方米大型LNG運輸船「綠能瀛」號的姊妹船，也是中國大陸迄今為止規模最大LNG運輸船建造工程——中國海油中長期FOB資源配套LNG運輸船項目的2號船。

該船具快速性能好、綜合能耗低，低溫性能佳、艙型兼容性廣，以及空船重量輕、載貨能力強，操控運維巧、航線匹配度高等亮點。

特別值得一提的是，綠能珠號是滬東中華在4個月不到的時間裡連續交付的第4艘、全年的第8艘LNG船，成就了中國LNG船年度交付新紀錄，跑出了中國船舶建造的加速度。

綠能珠號的交付，將提高中國LNG運輸自主能力，增強中國在國際LNG市場的資源議價能力和國際話語權。同時，對於保障能源運輸安全，構建現代化產業體系，有效提升中國LNG運輸產業鏈自主可控能力具有重要意義。

據悉，滬東中華目前手持訂單總金額1500億元，2025年計畫完工交付大型LNG船10艘以上，開創大型LNG船批量化、常態化、標準化、節拍化建造新局面。