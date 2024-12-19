人行出手降溫債牛行情

經濟日報／ 記者林宸誼陳湘瑾／綜合報導
中國人民銀行（大陸央行）傳出約談本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，要求關注自身利率風險並加強債券投資穩健性。 路透
中國人民銀行（大陸央行）傳出約談本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，要求關注自身利率風險並加強債券投資穩健性。 路透

大陸債市近日再掀一波搶購潮，造成中美利差（中美10年期國債殖利率之差）創下近22年新高之際，中國人民銀行（大陸央行）昨（18）日傳出約談本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，要求關注自身利率風險並加強債券投資穩健性。

近期大陸債券市場頻頻見證歷史，10年期國債殖利率連日來刷新歷史新低，本月17日罕見跌破1.70%。另一方面，物價上漲壓力使美國10年期國債殖利率上升至4.38%，中美10年期國債殖利率差時隔22年首次超過2.5%。

大陸央行傳出昨日開始對12月以來債券大牛行情中表現較為激進的一些機構進行了集中約談，這些被約談機構包括部分銀行、券商、保險資管、理財子公司、基金、信託等。知情人士介紹，大陸央行提醒市場機構要重視利率風險，提高投研能力，債券要穩健投資，還強調要依法合規交易，對問題機構是零容忍。

由於房地產不景氣長期化，大陸正陷入物價很難上漲的「反通貨膨脹」。金融市場越來越多觀點認為，大陸央行遲早會不得不採取購買國債、量化寬鬆等非傳統貨幣政策，這種貨幣寬鬆的擴大將透過中美利差進一步擴大，帶來人民幣貶值壓力。

從本月6日開始，大陸債市在政策預期等因素推動下，10年期國債殖利率在七個工作日內從2%一路下挫至1.7%。光大證券固收首席張旭認為，近期債券殖利率下行速度已經過快，部分機構期待早入市博取收益，進一步壓低殖利率。

東吳證券分析師李勇認為，「適度寬鬆的貨幣政策」帶來的降息預期目前已經搶跑過多，建議謹慎追高。

債市 大陸央行

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