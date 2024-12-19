聽新聞
0:00 / 0:00

字節跳動創辦人張一鳴 打進香港資管市場

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
字節跳動創辦人張一鳴。 路透
字節跳動創辦人張一鳴。 路透

香港證監會最新公告顯示，大陸網路技術公司字節跳動創辦人張一鳴的私人投資基金Cool River Venture HK Limited獲得香港證監會頒發的9號牌，也就是資產管理牌照。外界預期張一鳴將聚焦於科技領域的投資。

Cool River Venture HK Limited成立於2023年5月，張一鳴為唯一董事，辦公地址位於香港中環國際金融中心，該公司目前登記兩位負責人，分別為劉彼得和劉趙。劉趙曾於2013年8月至2015年3月在巴克萊資本亞洲擔任代表，涉足企業融資諮詢及證券交易活動。

事實上已有多位互聯網大老在香港註冊私募公司，阿里巴巴董事長蔡崇信家族財富的Blue Pool Capital Limited也持有香港證監會頒發的4號和9號牌照，投資組合包含對沖基金、地產和私募股權資產等，聚焦科技、媒體和通訊（TMT），投資範圍涵蓋服務和消費等行業。

在各路大佬助推下，近年來，香港政府也為提升香港的資本吸引力，推出新資本投資者入境計畫等，吸引全球資本和機構赴港。近年來，香港資產管理市場快速擴張，2008至2023年間，香港資產管理行業規模增長五倍多。

財富 資產 香港

延伸閱讀

香港人不開心！「開心指數」創7年新低

3年後香港街頭共安裝7000台監視器 港府指已助偵破97起案件

習近平抵澳門視察3天出席回歸25年慶典 街頭「雙慶」醒目

押注AI 張一鳴獲香港證監會資產管理牌照

相關新聞

陸禁關鍵礦產 衝擊美武器生產

大陸商務部本月三日宣布，將嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關「兩用物項」（指涉及軍民兩用），禁止兩用物項對美國...

小米將在日本推出小米之家實體店展示物聯網

小米日本公司社長大沼彰表示，構建自己的銷售網是日本市場的關鍵，計畫推出實體店，意在向消費者直接推介通過智慧手機的連接功能...

今年前10月 廣州經開區外貿進出口額5981億人民幣

廣州市政府新聞辦公室17日召開「拚經濟穩增長．經開區建設」記者會，廣州市商務局在會上通報，今年1月至10月，該市9個經濟...

北京前11個月 新能源汽車零售額增25.5%

根據北京市統計局17日發布的數據顯示，今年前11個月，北京生產新能源汽車25.2萬輛，同比（下同）增長2.5倍；新能源汽...

LNG綠能珠號 在滬命名交付

12月18日，滬東中華造船（集團）有限公司自主設計、建造的17.4萬立方米大型液化天然氣（LNG）運輸船「綠能珠」號，提...

秘魯錢凱至上海 貨輪直航縮短至23天

大陸國有航運巨頭中遠海運旗下「新上海」輪十八日下午隨引航船駛入上海洋山港區，這是自秘魯錢凱港開港後，首個「錢凱—上海」正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。