陸半導體大廠擺脫美方管制 IDG資本也獲撤除

美國聯邦公報官網最新發布的文件顯示，美國國防部已將中國大陸半導體設備製造大廠中微半導體和IDG資本，從中國軍事企業黑名單（CMC清單或1260H清單）中移除。

中微公司是大陸的半導體設備製造商，產品涵蓋等離子體刻蝕設備和MOCVD（有機金屬氣相沉積）設備，廣泛應用於多個先進製程技術領域。中微公司已成為大陸境內少數能夠與全球頂尖設備製造商競爭的企業之一。

美國國防部於今年1月31日，根據「2021財年國防授權法案」第1260H條，公布更新版的CMC清單，中微公司等73家大陸企業被列入該清單。這是1260H清單自2021年6月3日首次發布以來，第二次進行更新。

根據2024財年美國國防授權法案的規定，自2026年6月30日起，美國國防部將被禁止與1260H清單上的實體簽訂新合約，或續簽、延長與這些實體的現有合約。自2027年6月30日起，美國國防部還將禁止採購任何直接或間接來源於清單實體的商品或服務，其他與美國國防部有貿易往來的實體與CMC清單企業的合作關係將被限制。

中微公司於今年8月16日將美國國防部告上美國聯邦法院，要求將中微移出「中國軍事企業清單」。在控告美國國防部四個月後，中微公司終於迎來被移出中國軍事企業清單的好消息。

值得注意的是，與中微公司同一批被美國國防部列入該清單的禾賽科技在今年5月也對美國國防部發起訴訟。今年8月，美國國防部決定將禾賽科技從黑名單中移除。然而僅二個月之後，美國國防部又將禾賽科技重新列入清單。對此，禾賽科技表示，將繼續控告美國政府。

更早之前的2021年，小米公司也曾被美國國防部列入該清單，隨後也是透過控告美國國防部被成功移出該清單。

IDG資本是同一批被美國國防部列入中國軍工企業名單之一，它是第一家出現在名單上的私募股權和風險投資公司。當時，IDG否認與大陸軍方合作，並表示自己不應被列入該名單。