秘魯錢凱至上海 貨輪直航縮短至23天

大陸國有航運巨頭中遠海運旗下「新上海」輪十八日下午隨引航船駛入上海洋山港區，這是自秘魯錢凱港開港後，首個「錢凱—上海」正式航次。大陸國家主席習近平與秘魯總統博魯阿爾特上月十四日在利馬共同宣布錢凱港開港，這是大陸「一帶一路」倡議在南美洲的標誌項目。

中新社報導，秘魯錢凱港首批直航上海港貨物已於一天前完成海關提前申報。此次「新上海」輪上裝載包括藍莓、酪梨、葡萄、芒果等多種秘魯特色水果，共計兩萬餘噸。

報導指出，不少大陸網友對此表示興奮。有網友對該船貨物充滿期待，留言說：「今年的櫻桃什麼時候到貨！」還有部分網友透過該消息看到了發展機遇，留言稱：「太好了，以後從秘魯到上海的物流運輸會更方便，一定會為兩國合作帶來更多新活力。」

位於秘魯首都利馬以北錢凱灣內的錢凱港，是南美首個智慧港口，也是中秘共建一帶一路重點項目。開港後，中秘間單程海運時間可縮短至廿三天，節約百分之廿以上的物流成本，每年將為秘魯創造逾八千個直接就業機會。

新加坡聯合早報指出，錢凱港也是大陸在南美洲出資建造的首個港口，被寄予成為大陸通向南美洲重大門戶的厚望。該港口由中遠海運斥資十三億美元建造，中遠海運持有百分之六十的股權和獨家經營權。

中秘雙方都高度重視錢凱港。新華社報導，習近平當地時間十一月十四日在利馬會見博魯阿爾特時說，大陸企業克服困難，如期完成錢凱港一期工程，充分表明中秘開展長期戰略合作的決心。中方願與秘方一道，充分發揮錢凱港區位優勢，打造「中拉陸海新通道」，探索構建從沿海到內陸、從秘魯到拉美其他國家的多元、高效互聯互通格局，帶動拉美和加勒比地區整體發展。

博魯阿爾特表示，大陸長期是秘魯最重要貿易伙伴，特別是雙方開展共建一帶一路合作以來，各領域合作取得豐碩成果，充分展現了兩國對於追求互利合作和共同發展的堅定承諾。她強調，錢凱港的開港成為拉丁美洲和亞洲之間的重要橋梁和秘魯經濟成長的重要引擎，將有力促進秘魯和拉丁美洲其他國家與中國乃至亞洲之間更加高效便捷的聯通和貿易，助力兩國和地區國家可持續發展。