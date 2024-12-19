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陸再推閩台物流合作 陸委會：吸引力不高

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導

中共福建省委宣傳部十七日召開記者會，介紹建設兩岸融合發展示範區相關政策。福建方面提出，兩岸經貿深度融合發展，基礎在「通」，要推動設立福州馬祖產業合作園區，並在物流中轉、文化等領域加強合作，包含推動閩台海空航線與「絲路海運」「中歐班列」等物流通道組網，支持台灣藝人到福建開展閩南語演出等。

陸委會副主委梁文傑昨日表示，福建省這兩年來提出的計畫令人眼花繚亂，而實際的吸引力並不高，可以看平潭特區的發展是什麼情況。他也說，對於陸方對台融合政策與主張，陸委會都會注意研究，「但是到目前為止，落實的比例並不高。」

大陸去年九月推出「中共中央、國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，建設兩岸融合發展示範區的意見」。福建日報報導，福建省交通運輸廳副廳長雷文忠十七日在記者會上表示，近年來，閩台基礎設施「應通盡通」方面已取得了積極進展，下一步將加快建構立體式、綜合性對台交通樞紐。

包含持續做好與金門共用廈門新機場準備工作，推動「小四通」工程，讓福建與金馬通水、通電、通氣、通橋，推進廈金大橋廈門側等大陸側項目建設，加速推動首批一二一個閩台融合發展重點計畫建置。

福建還提出，將推動閩台海空航線與「絲路海運」、「中歐班列」等物流通道組網，加速建置從台灣到福建、橫跨亞歐大陸的海鐵聯運物流通道。

當前中歐運輸單看運費，海運低於中歐班列，但中歐班列的時效幾乎快一倍。而受紅海危機影響，中歐班列作為航運替代路線的需求正飆升。

文化融合方面，福建省文旅廳副廳長林守欽表示，福建正在打造東南演藝經濟高地和兩岸流行文化中心，將支持台灣藝人到福建開展閩南語演出，積極培育兩岸閩南語音樂創作基地、閩台演藝音樂集聚地。將為境內外粉絲觀眾提供更便利的票務、住宿、場務、遊覽等服務保障。

此外，福建吸引台人就業，廈門今年十月通過「廈門經濟特區直接採認台灣地區職業資格若干規定」，這是大陸首部直接採認台灣職業資格的地方性法規。

廈門 物流 福建

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