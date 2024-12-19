陸禁關鍵礦產 衝擊美武器生產

大陸商務部本月三日宣布，將嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關「兩用物項」（指涉及軍民兩用），禁止兩用物項對美國軍事使用者或軍事用途出口。香港南華早報引述分析公司Govini的報告指出，這將影響美國一千多個武器生產部門。

美國國防情報公司戈維尼（Govini）近日發布報告稱，大陸對美國關鍵礦產的出口禁令，將影響美軍所有軍種的武器生產，涉及一千多個武器系統、超過兩萬個零件。

南華早報表示，這份報告並指出，美國的核子飛彈計畫也依賴這些關鍵礦物。

報導提到，「銻、鎵和鍺對於製造一系列軍用和民用產品至關重要，包括子彈、電纜、紅外線技術、電動汽車電池等。」報導稱，「美國國防部（以及美國海岸防衛隊）使用的兩萬多個獨立部件受到該法規的影響，影響了美國所有軍種的一千多個武器系統。」

報告分析顯示，在美國軍種中，海軍最有可能受到影響，其阿利．伯克級驅逐艦、美國級兩棲攻擊艦和尼米茲級航空母艦都依賴這些關鍵礦物來製造武器系統。具體而言，海軍有五○一個武器系統依賴至少一種關鍵礦物，陸軍和空軍分別為二六七種和一九八種，海軍陸戰隊為一一三種，海岸防衛隊僅一種。

報告稱，美國一千多個使用鎵、鍺、銻的武器系統共有一萬二四八六條供應鏈，其中百分之八十七在某種程度上依賴中國供應商。

Govini最後也在報告中提醒：「儘管已知美國有儲備，但仍需要精確地確保長期依賴這些礦物的武器系統的準備和維持。至關重要的是，國防部必須有能力繪製特定武器系統的供應圖並預測需求，以有效減輕關鍵礦產出口管制造成的風險。」

本月二日，美國商務部推出對中國大陸新一輪的晶片出口禁令，涉及約一百四十家大陸實體。這已是美方近三年來對中國半導體產業發起的第三次大規模打擊。三日，大陸商務部即公告前述嚴控對美出口「兩用物項」。一般咸認，這是對美國出口管制行為的迅速反制。

大陸商務部當時表示，近年來，美方泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、武器化，無端限制有關產品對華出口，並將多家中國企業列入制裁清單進行打壓遏制。為此，中方決定加強有關「兩用物項」對美國出口管制。但商務部也稱，中方願與有關國家和地區加強出口管制領域對話，共同促進全球產業鏈供應鏈的安全與穩定。