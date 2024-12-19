中微打贏官司 移出美國防部黑名單

美國國防部最新文件顯示，將陸企中微半導體和美國投資公司ＩＤＧ資本，從「中國軍事企業清單」中移除。中微半導體是大陸領先的半導體設備製造商，應用於先進製程領域，今年一月被列入黑名單，但中微自稱從未參與軍事活動，八月向美國聯邦法院提起訴訟，如今成功脫離制裁。

美國國防部所謂「中國軍事企業清單」（ＣＭＣ清單或一二六○Ｈ清單），旨在列出與大陸軍方合作的公司，不實施制裁或直接處罰，但企業上榜可能會導致聲譽受損。

根據二○二四財年美國防授權法案的規定，二○二六年六月卅日起，美國防部將被禁止與一二六○Ｈ清單上的實體簽訂新合約，或續簽、延長與這些實體的現有合約；二○二七年六月卅日起，美國防部也將禁止採購任何直接或間接來自清單實體的商品或服務。

據彭博社報導，當地時間十七日，美國國防部文件顯示，已將中微半導體和ＩＤＧ資本從清單中移出。

今年一月，中微半導體被列入上述清單，美國國防部在六月的一份文件中稱，該公司曾在二○一九年獲得由大陸工信部參與頒發的刻蝕機系列產品「製造業單項冠軍產品獎」。

對此，中微董事長兼總經理尹志堯表示深表震驚，相信法院會作出公正裁決。今年八月十六日，中微公告已向美國法院提交訴狀。

過去，中微半導體也曾在二○二一年一月，被美國列入涉軍清單，但在提出申訴後，於同年六月被移除。

中微並非首家告贏美國防部的陸企，二○二一年一月，小米曾和華為、大疆、中芯國際等一起被美方列入制裁清單，同年五月，小米公告，美哥倫比亞特區地方法院判決，解除美國防部對該公司為「中國軍方公司」的認定。

今年一月，也被美國國防部列入「涉軍」企業黑名單的大陸電動車機光雷達製造商禾賽科技，也在五月控告美國防部後，於八月被移除清單；另，二○二二年被美國國防部列入禁止投資黑名單的大陸無人機製造商大疆，已於今年十月十八日控告美國國防部，指該公司被認定與大陸軍方合作是錯誤的，並導致了公司重大財政損失。