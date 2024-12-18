聽新聞
0:00 / 0:00

小米將在日本推出小米之家實體店展示物聯網

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米將在日本推出小米之家實體店。（網路照片）
小米將在日本推出小米之家實體店。（網路照片）

小米日本公司社長大沼彰表示，構建自己的銷售網是日本市場的關鍵，計畫推出實體店，意在向消費者直接推介通過智慧手機的連接功能。

調查公司 IDC 的資料顯示，小米今年2季在日手機出貨量約為 49 萬支，是去年同期的約 5.6 倍，僅次於蘋果、夏普和谷歌，排在第四位，市場佔有率從 1% 升至 7%。

據日本共同社報導，大沼彰指出，加快銷售速度的實體店將參考中國大陸和香港的「小米之家」門市。同時展示搭載以通信連接手機和家電的物聯網（IoT）功能的電視機等，通過實際操作介紹操作和便利性。

該公司在日本曾從 5 月下旬起的約五個月期間推出實體店，地點在東京的商業設施「澀谷 PARCO」，展示了手機和電視、掃地機器人。大沼彰稱「高價商品也賣得不錯」。

日本 ICT 市場調查諮詢機構（MM Research Institute）於 11 月 13 日發布博文，報告稱在 2024 年 4~9 月期間，小米智慧手機在日本的出貨量達到 86.1 萬支，年增 418.7%；市場佔有率上升至 6.7%，成功躋身市場前五。

IT之家援引該報告內容，2024 上半年週期（4~9 月）期間，日本手機出貨量為 1325.1 萬支，年增 8.3%；其中功能手機為 45.9 萬支，同比下降 29.6%，智能手機為 1279.2 萬支，年增 10.5%，占比為 96.5%。

成功 掃地機器人 日本

延伸閱讀

中國駐日本大使：宣揚台灣有事就是日本有事 後果可想而知

日本男星大讚台灣！嘉義是美食天堂「便當有果蠅照吞」

丹麥釋放反捕鯨人士華森 不顧日本引渡要求

白俄羅斯拘留1日本國民 7月以來第2起

相關新聞

小米將在日本推出小米之家實體店展示物聯網

小米日本公司社長大沼彰表示，構建自己的銷售網是日本市場的關鍵，計畫推出實體店，意在向消費者直接推介通過智慧手機的連接功能...

中印邊界問題特別代表會晤 王毅：將資源投到發展上

中印時隔五年，在北京舉行邊界問題特別代表會晤，大陸外交部長王毅說，雙方應將各自寶貴資源投入到發展振興上去，將邊界問題放在...

華為將分拆車BU 併入引望公司約數千人

據財聯社援引多名知情人士消息稱，華為車 BU 部門預計將在 2025 年 1 月 1 日併入引望公司，規模將達到數千人。

力挺陸企出海 陸優化跨國公司本外幣一體化資金池試點

為提升大陸跨國公司跨境資金管理效率，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度，人民銀行、大陸國家外匯管理局18日發布消息...

川普回歸掀貿易戰恐慌 羅奇：北京仍手握多張王牌

美國候任總統川普將於下月重返白宮，外界關注會否引發新一場中美貿易戰。曾發表「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇，近...

鎖定大陸成熟製程晶片 傳美國將啟動貿易調查

即將於明年初卸任的拜登政府，傳出正準備對中國大陸生產的成熟製程晶片啟動貿易調查，原因是擔心美國對這些產品日益增長的依賴性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。