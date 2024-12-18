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中印邊界問題特別代表會晤 王毅：將資源投到發展上

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
時隔五年，中印邊界問題特別代表第23次會晤18日在北京舉行。（圖／截自央視新聞）
時隔五年，中印邊界問題特別代表第23次會晤18日在北京舉行。（圖／截自央視新聞）

中印時隔五年，在北京舉行邊界問題特別代表會晤，大陸外交部長王毅說，雙方應將各自寶貴資源投入到發展振興上去，將邊界問題放在雙邊關係適當位置，共同維護好邊境地區的和平安寧，推動中印關係早日重返健康穩定發展軌道。

據央視新聞，18日，中印邊界問題特別代表第23次會晤在北京舉行。王毅以中方特別代表、中共中央政治局委員、中央外辦主任身分，和印方特別代表、國家安全顧問多瓦爾就中印邊界問題和雙邊關係等進行深入、建設性溝通

王毅說，中印雙方累積的最寶貴經驗，就是堅持兩國領導人對雙邊關係的戰略引領，堅持樹立對彼此的正確認知，堅持奉行和平共處五項原則，堅持透過對話協商妥處分歧。

王毅強調，今天的特代會晤是是5年來首次特代正式會晤，來之不易，值得珍惜。雙方應本著總結經驗、面向未來、合作共贏的精神，坦誠溝通，增進互信，積累共識，促進合作，「將各自寶貴資源投入到發展振興上去，將邊界問題放在雙邊關係適當位置，共同維護好邊境地區的和平安寧，推動中印關係早日重返健康穩定發展軌道。」

據中方發布，多瓦爾說，印方願和中方本著務實態度，維持有成效溝通，為最終解決邊界問題不斷累積條件。

央視報導，雙方重申將按照2005年達成的政治指導原則，尋求公平合理和雙方都能接受的一攬子邊界問題解決方案。同時，本著先易後難、循序漸進精神，形成下步工作路線圖。雙方強調充分發揮邊界問題特別代表會晤機制作用，加強對邊境局勢的常態化管控，共同維護好邊境地區和平安寧。

此外，中印雙方也就共同關心的國際地區事務進行了交流溝通。

溝通 王毅 關係

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