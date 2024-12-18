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華為將分拆車BU 併入引望公司約數千人
據財聯社援引多名知情人士消息稱，華為車 BU 部門預計將在 2025 年 1 月 1 日併入引望公司，規模將達到數千人。
華為車BU一名員工表示，之前已經重新簽了合約，只是從 1 月 1 日開始，發薪和社保主體變成引望，「但我們目前仍保留華為身份，是雙重身份」。
華為2019年設立車BU部門，明確宣布不造車，要做智能汽車時代的增量零部件供應商。引望公司就是華為車 BU 成立的新公司─深圳引望智慧技術有限公司在2024年 1 月 16 日成立，註冊股本人民幣 10 億元，經營範圍含智慧車載設備製造、汽車零部件研發、AI行業應用系統集成服務、AI基礎軟體發展等。
最初引望由華為100%持股，今年8月阿維塔（長安汽車）和賽力斯分別以人民幣115億元入股引望，各占10%股權。據悉，引望的投資合作其實是開放給所有車企的，此前有消息稱北汽藍谷、江淮汽車等企業也在洽談合作中。結合現在華為車BU的高速增長勢頭，未來引望引入其它資方的可能性很大。
據了解，阿維塔擬將於明年上半年完成對華為引望的全部投資款項交割。目前，阿維塔已經同步開啟上市準備工作，擬於2026年IPO上市。
目前長安汽車和賽力斯分別以人民幣 115 億元購買由華為持有的引望公司 10% 股權。據悉，當下華為車 BU 處於業務高速增長期，未來的簽約將會由引望代表。
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