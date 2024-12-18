力挺陸企出海 陸優化跨國公司本外幣一體化資金池試點

為提升大陸跨國公司跨境資金管理效率，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度，人民銀行、大陸國家外匯管理局18日發布消息稱，決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陝西、寧波、青島和深圳等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。

跨國公司本外幣一體化資金池主要針對特大型跨國公司集團，2021年3月率先在北京、深圳推出首批試點，2022年推出第二批試點，並優化相關試點政策。

人民日報18日報導了相關案例，廣東轄內海大集團、美的集團、TCL科技集團等三家大型企業先後獲批開展試點業務。在當前全球供應鏈移轉、匯率波動不穩狀態下，該政策更多有利於大陸企業出海的資金運用。

如果公司為跨國公司，將能夠有以下幾項便利：一是境內成員企業間錯幣種借貸用於經常項目跨境支付業務能被允許；二是備案流程及涉外收付款相關材料審核能獲得簡化；三是能根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；四是支持主辦企業通過大陸國內資金主帳戶代境外成員企業辦理其與境內成員企業或境外主體之間的集中收付。

以海大集團為例，人民日報引述該集團財務負責人員稱，「政策免去了企業內部審批、資金多重劃撥等繁雜的步驟。更關鍵的是，因為操作便利、效率高，企業能對外幣業務及時進行鎖匯，能精準把控每筆業務的綜合成本，集團能更放心地開展跨境資金業務。」她表示，通過本外幣一體化資金池便利及高效的跨境資金渠道，給境外項目注入了活水，為境外子公司提供了多樣化的融資渠道。

整體而言，該政策能允許跨國公司在不同國家和地區的子公司之間進行資金的調配和融通。便利大型跨國公司內部資金結匯、劃轉和使用；同時，跨國公司根據自身實際情況和需求開展意願購匯，從而更加靈活地規避匯率風險、降低匯兌成本。