聽新聞
0:00 / 0:00

力挺陸企出海 陸優化跨國公司本外幣一體化資金池試點

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
人民銀行、大陸國家外匯管理局18日發布消息稱，要優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。 路透
人民銀行、大陸國家外匯管理局18日發布消息稱，要優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。 路透

為提升大陸跨國公司跨境資金管理效率，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度，人民銀行、大陸國家外匯管理局18日發布消息稱，決定在上海、北京、江蘇、浙江、廣東、海南、陝西、寧波、青島和深圳等10省市優化跨國公司本外幣一體化資金池業務試點政策。

跨國公司本外幣一體化資金池主要針對特大型跨國公司集團，2021年3月率先在北京、深圳推出首批試點，2022年推出第二批試點，並優化相關試點政策。

人民日報18日報導了相關案例，廣東轄內海大集團、美的集團、TCL科技集團等三家大型企業先後獲批開展試點業務。在當前全球供應鏈移轉、匯率波動不穩狀態下，該政策更多有利於大陸企業出海的資金運用。

如果公司為跨國公司，將能夠有以下幾項便利：一是境內成員企業間錯幣種借貸用於經常項目跨境支付業務能被允許；二是備案流程及涉外收付款相關材料審核能獲得簡化；三是能根據宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；四是支持主辦企業通過大陸國內資金主帳戶代境外成員企業辦理其與境內成員企業或境外主體之間的集中收付。

以海大集團為例，人民日報引述該集團財務負責人員稱，「政策免去了企業內部審批、資金多重劃撥等繁雜的步驟。更關鍵的是，因為操作便利、效率高，企業能對外幣業務及時進行鎖匯，能精準把控每筆業務的綜合成本，集團能更放心地開展跨境資金業務。」她表示，通過本外幣一體化資金池便利及高效的跨境資金渠道，給境外項目注入了活水，為境外子公司提供了多樣化的融資渠道。

整體而言，該政策能允許跨國公司在不同國家和地區的子公司之間進行資金的調配和融通。便利大型跨國公司內部資金結匯、劃轉和使用；同時，跨國公司根據自身實際情況和需求開展意願購匯，從而更加靈活地規避匯率風險、降低匯兌成本。

北京 廣東 深圳

延伸閱讀

「怎讓女大生服服帖帖生孩子？」大陸學者發問引網友眾怒

雙城論壇落幕…兩岸鬥茶14年也未中斷 茶王獎首次由台商獲得

農曆新年Chinese New Year 網紅寫信給「1理由」…好市多不到7小時改了

深圳高層豪宅氣爆釀火災 4層樓燒毀1女住戶墜樓慘死

相關新聞

小米將在日本推出小米之家實體店展示物聯網

小米日本公司社長大沼彰表示，構建自己的銷售網是日本市場的關鍵，計畫推出實體店，意在向消費者直接推介通過智慧手機的連接功能...

中印邊界問題特別代表會晤 王毅：將資源投到發展上

中印時隔五年，在北京舉行邊界問題特別代表會晤，大陸外交部長王毅說，雙方應將各自寶貴資源投入到發展振興上去，將邊界問題放在...

華為將分拆車BU 併入引望公司約數千人

據財聯社援引多名知情人士消息稱，華為車 BU 部門預計將在 2025 年 1 月 1 日併入引望公司，規模將達到數千人。

力挺陸企出海 陸優化跨國公司本外幣一體化資金池試點

為提升大陸跨國公司跨境資金管理效率，加大對跨國公司跨境投融資便利化的支持力度，人民銀行、大陸國家外匯管理局18日發布消息...

川普回歸掀貿易戰恐慌 羅奇：北京仍手握多張王牌

美國候任總統川普將於下月重返白宮，外界關注會否引發新一場中美貿易戰。曾發表「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇，近...

鎖定大陸成熟製程晶片 傳美國將啟動貿易調查

即將於明年初卸任的拜登政府，傳出正準備對中國大陸生產的成熟製程晶片啟動貿易調查，原因是擔心美國對這些產品日益增長的依賴性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。