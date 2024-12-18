寧德時代發表標準換電塊 力推電動車換電模式

中國動力電池巨頭寧德時代今天發表兩款換電塊，力推電動汽車換電模式，試圖主導建立換電標準。寧德時代董事長曾毓群預估，到2030年，換電、家充、公共充電樁將「三分天下」。

當前電動車仍以家用充電樁、公共充電樁為主要充電模式。在中國大陸，新能源汽車大廠蔚來最積極推動換電，今天宣布已建置2808座換電站。儘管換電只需3分鐘內完成，遠比充電時間短，不過換電迄今未廣泛商用，最主要問題是產品標準化以及高昂成本。

據新京報貝殼財經，為了推進換電標準化，寧德時代18日舉行2024巧克力換電生態大會，發表20號和25號標準換電塊。

曾毓群在大會表示，到2030年，換電、家充、公共充電樁將「三分天下」。他說，寧德時代未來所有電池新技術都將應用於「巧克力換電」車型。

曾毓群表示，寧德時代會繼續推進「換電標準化」，其中最核心的是電池尺寸的標準化。對標加油，汽油的92號和95號，巧克力換電也將使用兩種標準換電塊，命名為20號和25號換電塊。透過不同的電量為用戶提供按需配電的個性化服務。

寧德時代的時代電服執行長楊峻表示，20號換電塊適配A0級車型（小型車），磷酸鐵鋰版本42度電，400公里續航；三元鋰版本52度電，500公里續航。25號換電塊適配A級車（緊湊型車）和B級車（中型車），磷酸鐵鋰版本56度電，500公里續航；三元鋰版本70度電，600公里續航。

寧德時代推出的換電塊採用月租收費。20號換電塊分為家庭包每月人民幣369元（下同，約新台幣1645元）和暢行包469元/月；25號換電塊分為家庭包499元/月和暢行包599元/月。

楊峻表示，明年巧克力換電將建設1000座換電站，還將進軍港澳。中期目標是建設1萬座換電站，最終目標則是要建成3萬座換電站。

他說，巧克力換電已經和長安、廣汽、北汽、五菱、一汽等車廠宣布合作，共同推出10款換電車型，今年年底開始陸續上市。

據金融界報導，寧德時代2022年推出了換電服務品牌EVOGO，以及其核心產品「巧克力換電塊」，宣稱能夠實現1.5分鐘換電。

報導指出，寧德時代在換電領域動作頻頻，與廈門、深圳等地方政府在換電領域展開合作，還與車廠、出行平台、能源國企等展開合作，共推換電生態網絡布局。

據電車資源網報導，隨著新能源汽車市場占有率的持續上揚，產業規模急劇擴張，續航里程不足、補電不便以及購置與使用成本過高等問題，成為全行業急需攻克的關鍵所在。2020年，中國官方提出換電站作為新基建的重要組成部分，此後多個部門相繼推出政策，大力支持新能源換電模式的推廣與發展。

報導指出，目前換電模式之所以沒有大規模的商業化，主要有兩大原因。其一是標準化難題，不同電池供應商以及不同品牌、同一品牌不同車型的電池規格差異顯著，這使得一座換電站難以相容多樣的動力電池；其二是重資產營運問題，建一座換電站成本高昂，約為同等規模快充站的兩倍，且還需儲備大量電池，這無疑需要巨額資金投入。

報導說，作為動力電池領域的巨頭，寧德時代有足夠的底氣。除了財力雄厚，截至10月的市占率更是高達62.9%，與將近95%的車企都有電池供應方面的合作，實現換電電池標準的統一可謂「順理成章」。

報導還說，寧德時代一旦成功構建起私域化生態圈，便會成為行業的絕對霸主，不僅能牢牢把控電池價格，還將在換電站的選址建設以及接入電網等諸多方面贏得更多的話語權與優勢。