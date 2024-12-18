中國大陸太陽能產能過剩未解 終止IPO企業數超過在審

中央社／ 上海18日電

中國太陽能產業自去年以來因產能過剩步入寒冬，據陸媒報導，今年就有15家太陽能企業終止在大陸A股IPO，撤單量超過在審量。業界人士直言，太陽能業的產能過剩問題難解，未來兩年都難以恢復。

第一財經17日報導，中國太陽能業這兩年處於下行週期，價格內捲，利潤表現不佳，成長性缺失，再加上今年中國官方緊縮首次公開發行（IPO）審核，因此太陽能企業紛紛終止A股IPO進程。

據不完全統計，今年以來，滬深北三個交易所已有15家太陽能企業終止IPO，合計擬募集資金約人民幣270億元（下同，約新台幣1200億元）。2024年年初，在審太陽能企業約30家左右，目前依舊在審的企業數量只剩12家，擬募集資金544億元。今年內的IPO撤單量超過了在審量。

從業務來看，在撤單的15家太陽能企業中，近7成主要業務為太陽能電池和太陽能組件。從部分太陽能IPO企業披露的2023年年報可看出，其財務報表呈現毛利率下滑、淨利潤增速下滑、經營活動產生的現金流下滑、庫存增加等。

報導引述一名太陽能企業負責人表示，之前一波太陽能產業的上行週期達3年之久，進入該行業的企業特別多，許多企業更擴大產能，導致過剩的必然結果。「這輪下行週期與過往不同，過往大部分是需求端出了問題，比如削減補貼等，而此輪是供給端過剩所導致的，要把過剩的產能消化掉需要時間」。

該負責人指出，業界普遍認為2025至2026年會有所恢復，「但是我個人認為恢復起來是非常難的，除非可以實現產能的快速退出，但目前來看，產能退出非常困難，所以我們是一定要做好長期戰鬥的準備。」

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