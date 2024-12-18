川普回歸掀貿易戰恐慌 羅奇：北京仍手握多張王牌

美國候任總統川普將於下月重返白宮，外界關注會否引發新一場中美貿易戰。曾發表「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇，近日在英國媒體撰文，指出中國手握中美貿易戰多張「王牌」，包括用於尖端產業的關鍵礦產資源，以及由中港兩地所持有、合計共逾兆美元的美國國債。

香港01報導，羅奇指出，近期美國提高對中國的出口管制，本輪重點為半導體製造設備，並將140家中資企業列入實體清單。不過，中方迅速作出反擊，包括禁止或限制美國從中國購入多種關鍵礦物及石墨，並以「外科手術式」打擊來形容中國的行動。因為有關資源對美國關鍵產業具有重要戰略影響。

羅奇又指出，中港兩地合計共持有逾兆美元美國國債，可視為終極金融武器，又預期中國或可能在美國即將進行的國債拍賣進行罷買，甚至在更極端情況下進行拋售。此舉或對美國經濟帶來毀滅性打擊。

羅奇亦指，中國為美國第3大出口市場，建議川普上台後應少些思考單邊行動，並多思考相關行動產生的報復效應。他並相信中國擁有更多王牌，可以發出截然不同的訊息。

此前，美國12月2日再公布對中國半導體出口管制措施，大陸商務部2日回應時，批評美方舉動是典型的經濟脅迫行為和非市場做法。

大陸商務部發言人表示，該措施進一步加嚴對半導體製造設備、記憶體晶片等物項的對中國出口管制，並將136家中國實體增列至出口管制實體清單。美國拓展長臂管轄，對中國與第三國貿易橫加干涉，是典型的經濟脅迫行為和非市場做法。並批評，美方說一套做一套，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑，中方對此堅決反對。

路透報導，遭美方列入清單的中企包括北方華創、昇維旭（Swaysure Technology）、芯恩青島（SiEn Qingdao）等。美方限制對中國出口新的24種晶片製造工具、3種軟體工具、新加坡和馬來西亞等國出產的晶片製造設備，以及HBM晶片（用於AI訓練等高級應用）。