鎖定大陸成熟製程晶片 傳美國將啟動貿易調查

即將於明年初卸任的拜登政府，傳出正準備對中國大陸生產的成熟製程晶片啟動貿易調查，原因是擔心美國對這些產品日益增長的依賴性，可能進一步構成國家安全威脅。調查最終可能導致某些中國大陸晶片和含有這些晶片的產品被徵收關稅或實施進口禁令等。

根據《紐約時報》報導，拜登政府可能會在未來幾週內啟動調查，而後續要採取何種措施，則由即將上任的川普政府決定。

美國政府出於國家安全考慮，已經陸陸續續試圖限制中國大陸獲得最先進的半導體產品。但它基本上沒有觸及中國大陸生產的成熟製程晶片，而這些晶片是智慧型手機、汽車、洗碗機、冰箱、武器裝備等眾多產品以及美國電信網路的重要部件。

隨著大陸政府和和公司大力投資新建晶圓廠來生產成熟製程晶片，美國官員認為，這些晶片會傾銷到全球市場並壓低價格，使美國或盟國的晶片工廠倒閉，進而增加美國供應鏈對大陸的依賴，並在這些陸產晶片安裝到美國基礎設施或武器裝備時，構成潛在的網路安全威脅。

拜登政府選擇以《1974年貿易法》第301條進行貿易調查，由美國貿易代表署（USTR）負責執行，適用於「無正當理由」或「不合理」對美國的貿易造成負擔的行為。報導稱，美國貿易代表署下周就可以開始準備啟動調查。

要求美國政府幫助保護生產更多類型半導體的公司的壓力與日俱增，特別是因為美國及其盟國正在投資數千億美元試圖加強國內晶片生產。有人擔心，大陸公司可能會使美國的新工廠倒閉。根據美國政府的統計數據，預計未來三到五年全球的新增成熟製程晶片產能中，大陸將佔將近一半。

美國商務部的文件顯示，現在啟動調查可能會面臨下屆政府改變方向或拒絕完成調查的風險。但該文件稱，這將使拜登政府能夠確定調查方向，並有希望在美國公司變得更加依賴大陸晶片之前採取行動。這一措施也向購買晶片的公司發出強烈市場信號——「大陸供應商的成本優勢可能是短暫的」。