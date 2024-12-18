秘魯錢凱港至上海港航線 首船駛入洋山港區

中國大陸國有航運巨頭中遠海運旗下「新上海」輪12月18日下午14時28分，隨引航船駛入上海洋山港區。大陸央視報導，這是自秘魯錢凱港開港後，首個「錢凱—上海」正式航次。

綜合外電報導，大陸國家主席習近平與秘魯總統博魯阿爾特11月14日在利馬宣布錢凱港開港。

位於利馬北部的錢凱港是大陸在南美洲出資建造的首個港口，也是「一帶一路」倡議在南美洲的標誌項目，被寄予成為大陸通向南美洲重大門戶的厚望。

新加坡聯合早報指出，該港口由中遠海運斥資13億美元建造，中遠海運持有60%的股權和獨家經營權。

中秘雙方都高度重視錢凱港項目。新華社報導，習近平當地時間11月14日下午在會見博魯阿爾特時說，大陸企業克服困難，如期完成錢凱港一期工程，充分表明中方與秘方開展長期戰略合作的決心。中方願與秘方一道，充分發揮錢凱港區位優勢，打造以錢凱港為起點的「中拉（拉丁美洲）陸海新通道」，探索構建從沿海到內陸、從秘魯到拉美其他國家的立體、多元、高效互聯互通格局，帶動拉美和加勒比地區整體發展和一體化建設。

習近平還說，中方支持蘇州市與錢凱市建立友城關係（姐妹市），並願結合秘方發展需求，就近設立「魯班工坊」、「中文工坊」，開展職業教育合作，為秘方提供本土化人才和智力技術支撐。

據報導，博魯阿爾特說，中國大陸長期是秘魯最重要貿易伙伴，特別是雙方開展共建「一帶一路」合作以來，各領域合作取得「豐碩成果」，充分展現了兩國對於追求互利合作和共同發展的堅定承諾。

博魯阿爾特強調，特別是錢凱港的開港，實現了「從錢凱到上海」，成為拉丁美洲和亞洲之間的重要橋梁和秘魯經濟成長的重要引擎，將有力促進秘魯和拉丁美洲其他國家與中國乃至亞洲之間更加高效便捷的聯通和貿易，助力兩國和地區國家可持續發展。

她還說，秘方歡迎中國大陸企業來秘魯投資興業，參與基礎設施、資源能源、交通等重要領域合作項目。