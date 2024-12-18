僅需23天！首艘秘魯錢凱港貨輪抵上海 雙向直航開通

伴隨著陣陣汽笛聲由遠及近，從秘魯錢凱港駛來的中遠「新上海輪」，經過23天的航行，於18日抵達洋山港，靠泊洋山港二期碼頭。這是自秘魯錢凱港開港後，中遠海運完成的首個「錢凱-上海」航次。

大陸央視新聞報導，隨著錢凱到上海雙向直航航線的開通，上海港與拉美各港口之間的關係變得愈加緊密。

2024年，上海港擁有350條國際航線，較去年增加30條，連續多年世界第一。這種廣泛的連通性尤其得益於共建「一帶一路」倡議，也使上海國際航運中心建設不斷提能升級。

錢凱港則是連接亞洲和拉丁美洲的戰略樞紐，把上海與秘魯之間的單程海運時間從約40天縮短至約23天，使貿易路線得到優化，可降低20%的物流成本。

本次「新上海」輪上運載的貨物包括秘魯當地的藍莓、櫻桃、酪梨等特色水果及礦產品共計2.4萬噸。根據大陸海關統計，今年前11個月，大陸對秘魯進出口總值人民幣2,822.6億元，年增17%。其中，進口水果等農產品人民幣156億元，年增22.7%。

美國之音報導，錢凱港位於秘魯首都利馬以北約80公里處，瀕臨太平洋，港口工程竣工後成為南美洲通往亞洲的重要門戶之一，促進大陸與秘魯、巴西等地區國家的貿易，並可能挑戰美國在這個資源豐富「後院」的影響力，被視為美中兩國博弈、在拉丁美洲爭奪貿易主導權與的體現。

華爾街日報今年6月報導，曾引述美國官方一名消息人士指出，美國已與秘魯官員討論對大陸控制錢凱港等重要基礎設施的擔憂。