快訊

全台凍番薯！7縣市低溫特報恐10度以下 一路冷到明天晚上

高雄美術館特區道路坍塌 建築工地前現7坪坑洞…警封鎖道路

敘利亞與阿富汗政權垮台比一比 美俄武器被接收...誰損失更慘重？

中國公布11月青年失業率為16.1% 連續3個月下降

中央社／ 台北18日電

中國國家統計局今天公布，11月全國城鎮非在校生的16至24歲青年失業率為16.1%，連續3個月下降。不過與11月全國城鎮調查失業率5%相比，依然偏高。

根據中國國家統計局官網資料，中國大陸8月份16至24歲青年失業率為18.8%，創今年最高；其後9月降至17.6%，10月再降至17.1%，11月又降至16.1%，連續3個月下降。

此外，中國大陸11月全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.7%，較上月下降0.1個百分點；全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.8%，與上月持平。

據中國國家統計局16日發布，11月全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平。1至11月，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比去年同期下降0.1個百分點。

中國國家統計局新聞發言人付淩暉表示，隨著經濟穩步回升，在就業支持政策作用下，城鎮就業保持整體穩定，保障重點人群就業改善。11月份，全國城鎮調查失業率處於今年以來較低水準，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%，比上月下降0.3個百分點，青年勞動力調查失業率也在下降。

失業 青年

延伸閱讀

學非所用工作難找？八年級上班族6成6現職與所學無關

桃園機場轉機量截至11月已破625萬人次 北美客占近四成

尚凡11月每股賺2.41元 海外拓點

上詮11月每股虧0.05元 主攻光纖技術

相關新聞

陸債市太牛？傳人行約談金融機構要求關注利率風險

中國人民銀行（大陸央行），18日上午傳出約談本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，要求關注自身利率風險並加強債券投資穩健...

繞開美國制裁大陸 日本半導體商社靠2招自救供應鏈

繞開美國制裁大陸，日本大型半導體商社透過與台企合作，或是與陸氣成立合資公司2招自救，強化供應鏈。像是Restar與台灣同...

押注AI 張一鳴獲香港證監會資產管理牌照

2024年胡潤百富榜中國首富、TikTok 及抖音母企字節跳動創始人張一鳴，創立的「Cool River Venture...

響應政府打詐 TikTok推四步驟提升台灣社群安全與信任

詐騙議題的關注度在 2024 年日益升高，TikTok 也對相關問題採取「零容忍政策」。為了進一步強化台灣社群的金融素養...

明年起A股分紅派息手續費減半 專家：陸港股將迎來紅利時代

大陸股市再次迎來重大利多政策，中國結算決定，自 2025 年 1 月 1 日起，對滬、深兩市 A 股分紅派息手續費實施減...

聯想旗下摩托羅拉智慧手機 遭美ITC初步裁定侵犯愛立信專利

美國國際貿易委員會（ITC）表示，初步裁決聯想集團旗下摩托羅拉移動（Motorola Mobility）生產的智慧手機，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。