中國公布11月青年失業率為16.1% 連續3個月下降
中國國家統計局今天公布，11月全國城鎮非在校生的16至24歲青年失業率為16.1%，連續3個月下降。不過與11月全國城鎮調查失業率5%相比，依然偏高。
根據中國國家統計局官網資料，中國大陸8月份16至24歲青年失業率為18.8%，創今年最高；其後9月降至17.6%，10月再降至17.1%，11月又降至16.1%，連續3個月下降。
此外，中國大陸11月全國城鎮不包含在校生的25至29歲勞動力失業率為6.7%，較上月下降0.1個百分點；全國城鎮不包含在校生的30至59歲勞動力失業率為3.8%，與上月持平。
據中國國家統計局16日發布，11月全國城鎮調查失業率為5.0%，與上月持平。1至11月，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比去年同期下降0.1個百分點。
中國國家統計局新聞發言人付淩暉表示，隨著經濟穩步回升，在就業支持政策作用下，城鎮就業保持整體穩定，保障重點人群就業改善。11月份，全國城鎮調查失業率處於今年以來較低水準，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率為4.4%，比上月下降0.3個百分點，青年勞動力調查失業率也在下降。
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