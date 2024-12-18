中國學者：2030年前GDP需年年保5 以防風險擴大

中國今年經濟成長率陷入「5%保衛戰」，前中國財政科學研究院院長劉尚希表示，即便今年的經濟成長率4.8%，在全球看來也是相當亮眼。然而，要實現戰略目標、避免風險，到2030年前，中國經濟成長都必須「保5」。

據財新網，劉尚希近日出席「預測與戰略暨2024全球財富管理論壇」時表示，經濟增速是實現高品質發展的前提和基礎，也是改善民生的基礎，如果沒有一定的經濟成長速度，中國在國際上的地位、國際社會對中國的預期都會發生改變，會產生一系列系統性、全方位的影響。

中國將今年的GDP目標設定為5%左右。根據中國國家統計局10月中旬公布的數據，今年前3季的經濟成長率為4.8%，未達5%目標。

劉尚希說，雖然4.8%的經濟成長速度放在全球來看也是很亮眼的，從這一點看，似乎看不出什麼問題來，但是「中國當前經濟成長速度還沒達到正常狀態」。

他說，在2030年前都要確保5%經濟成長目標，政策制定和改革安排應圍繞這一目標，只有站上5%，才能實現戰略目標。「如果不能使經濟增長速度達到5%以上，以後會面臨著越來越大的風險」。

劉尚希強調，要「保5」，就要繼續當前的宏觀政策發力，超常規的調節、支撐寬鬆的貨幣政策、更加積極的財政政策；「政策的作用是讓經濟增長迅速回歸到正常狀態，改革的作用則是讓潛在成長率更高，使發展空間更大」。

他說，宏觀政策不能一年一年規劃，現在確認明年，明年再確認後年，後年再確認大後年。如果是這樣，政策的延續性可能也會受到影響，「現在就應該確認2030年之前的宏觀政策及目標」。

劉尚希認為，當務之急是保證政策的連續性、穩定性和有效性，「宏觀政策、中長期政策、改革一系列的安排都應該服從並瞄準這個目標，這就非常清晰了」。