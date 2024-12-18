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陸債市太牛？傳人行約談金融機構要求關注利率風險

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中國人民銀行（大陸央行），18日上午傳出約談本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，要求關注自身利率風險並加強債券投資穩健性。並在近期已嚴厲查處了一批涉嫌出借帳戶、擾亂市場價格、利益輸送、內控缺失等違規行為的機構。中通社
中國人民銀行（大陸央行），18日上午傳出約談本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，要求關注自身利率風險並加強債券投資穩健性。並在近期已嚴厲查處了一批涉嫌出借帳戶、擾亂市場價格、利益輸送、內控缺失等違規行為的機構。中通社

中國人民銀行大陸央行），18日上午傳出約談本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，要求關注自身利率風險並加強債券投資穩健性。並在近期已嚴厲查處了一批涉嫌出借帳戶、擾亂市場價格、利益輸送、內控缺失等違規行為的機構。

財新網報導，近期大陸債券市場頻頻見證歷史，10年期國債收益率歷史性罕見跌破1.72%。大陸央行對12月以來債券大牛行情中表現較為激進的一些機構進行了集中約談。

這些被約談機構包括部分銀行、券商、保險資管、理財子公司、基金、信託等。知情人士介紹，大陸央行提醒市場機構要重視利率風險，提高投研能力，債券要穩健投資。

大陸央行還強調要依法合規交易，對問題機構是零容忍；此外，最近已經開始著手調查和處罰一批擾亂市場價格、利益輸送的行為，以後會常態化執法檢查，希望各機構不要有僥倖心理。

大陸央行主管媒體「金融時報」報導，大陸央行約談了本輪債市行情中部分交易激進的金融機構，提出了一些要求，主要包括要密切關注自身利率風險等風險狀況，提高投研能力，加強債券投資穩健性。

要依法合規開展投資交易，大陸央行近期已經嚴厲查處了一批涉嫌出借帳戶、擾亂市場價格、利益輸送、內控缺失等違規行為的機構，同時正在全面摸排違規行為線索，後續將保持常態化的執法檢查，對債券市場違法違規行為零容忍。

中國人民銀行 大陸央行 風險

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