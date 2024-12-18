押注AI 張一鳴獲香港證監會資產管理牌照

2024年胡潤百富榜中國首富、TikTok 及抖音母企字節跳動創始人張一鳴，創立的「Cool River Venture HK Limited」日前拿下香港資產管理牌照，將可以在香港開展資產管理業務。

先前有消息人士透露，Cool River Venture類似於私募股權基金。該基金的主要投資方向是科技相關行業。有關人士透露張一鳴在「AI方向特別捨得花錢」。同時，字節跳動也在進行相關產業鏈的布局。

香港新聞網報導，根據香港查冊中心的信息，Cool River Venture於2023年5月22日成立，性質為私人股份有限公司，張一鳴是唯一董事，唯一股東為Galaxy LLC，股東註冊地位於開曼群島。

而香港證監會網站的公告，Cool River Venture HK Limited公司在2024年11月獲得了獲得香港證監會頒發的9號牌，也就是資產管理牌照，獲頒牌照後，公司可在香港開展資管服務業務。

張一鳴布局科技產業已有多年。2021年5月，張一鳴卸任字節跳動CEO一職，在全員信中說自己要「聚焦到遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要的事情上去」，「大家更容易關注商業模式的變化和品牌渠道的更新，很少注意到技術變革已經在醞釀中。生命科學、科學計算對人類生活的影響都已現黎明之曙光。」

2022年全球出現ChatGPT。張一鳴在2023年4月發布公開信明確要押注AI：「我原本以為可以就此告別公眾視野，以更加多元化和潛在的方式影響大陸的社會，但2022年11月30日科技創業領域發生了媒體圈或科技圈都無法忽略的『奇點事件』，OpenAI公司投入數十億美金研發基於GPT3.5模型的ChatGPT進入公眾視野。」

今年以來，在AI的投入上，字節跳動今年有增無減，並且是全力押注的態勢。科創板日報報導，有關人士透露張一鳴在「AI方向特別捨得花錢」。同時，字節跳動也在進行相關產業鏈的布局。

近期，字節跳動與美團、紅杉中國聯合完成了對境內一家企業的投資，這筆交易總投資額為1,000多萬美元，字節為領投方。該筆投資也是字節跳動在戰投業務收縮後，今年少有的大額投資。