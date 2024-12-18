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響應政府打詐 TikTok推四步驟提升台灣社群安全與信任

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導

詐騙議題的關注度在 2024 年日益升高，TikTok 也對相關問題採取「零容忍政策」。為了進一步強化台灣社群的金融素養與平台安全，TikTok採取了四個步驟讓社群了解平台措施。

政府推動的詐欺犯罪危害防制條例今年7月三讀通過，其中規定具一定規模的網路廣告平台業者必須配合防詐。數發部9月16日公告，納管Google、LINE、Meta與TikTok等網路廣告平台。

TikTok採取的四個步驟中，首先，除了不允許平台上存在任何形式的詐騙內容，平台會在用戶搜尋特定關鍵字時被引導至教育資源；第二，用戶可在TikTok 的安全中心找到常見網路詐騙類型的詳盡介紹，幫助用戶知敵、禦敵，更全面的防範危機。

第三，為落實零容忍政策，用戶可在看見可疑內容時，直接在應用程式內逕行舉報，讓 TikTok 信任與安全團隊進行處理。最後，TikTok 也與政府合作設立專屬的舉報管道，確保可疑內容能夠迅速處理。從 2024 年 1 月到 5 月，TikTok 已全數移除政府通報的詐騙內容，顯示 TikTok 不遺餘力為用戶提供更加安全的數位環境。

此外，TikTok 制定的「社群自律公約」，是為平台內的所有創作者與用戶建立清晰的行為準則；而在揭露相關移除數據的「社群自律公約執行報告」中，TikTok 在 2024 年第 2 季全球主動移除逾 1.2 億支違規影片，其中 98.2% 在未經舉報前已被下架、99.8% 的內容在被舉報後 24 小時內就已被 TikTok 處理、90.5 % 則在上傳 24 小時內完成移除。

除了今年的詐騙議題，TikTok 也針對時下熱門議題推出活動與教育資源，2023 年與台灣事實查核中心及兒福聯盟合作，推出 #TikTok安全大揭秘活動，強化青少年對網路安全的認識。更在 2021 年與董氏基金會心理衛生中心合作，發起 #聽見我的聲音 活動，關注網路霸凌與心理健康問題，致力為用戶提升數位素養。

TikTok 發布最新社群自律公約執行報告揭露，99.8 % 的內容在被舉報後 24 小時內就已處理。TikTok 提供
TikTok 發布最新社群自律公約執行報告揭露，99.8 % 的內容在被舉報後 24 小時內就已處理。TikTok 提供

TikTok 網路霸凌 詐騙

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