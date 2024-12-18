蔣萬安不認為台胞手冊是統戰 簡舒培嗆：矮化你居然不生氣？

雙城論壇上海方的「台胞服務手冊」教辦居住證，遭質疑搞統戰。台北市長蔣萬安今出席大安國中綜合教學大樓暨停車場落成啟用典禮回應，「一本生活資訊的服務手冊就是統戰？我們要對大家有信心」；出席同場活動的民進黨議員簡舒培反嗆，「人家侵門踏戶來矮化你、看扁你，你居然完全不生氣？」

簡舒培說，上海發給台北的禮物，居然是矮化台灣的居住證，台北市長居然還認為這是對等交流，她直呼真的讓人很傻眼，「人家侵門踏戶來到你家，矮化你、看扁你，你居然完全不生氣？」

她說，今天蔣萬安的脖子掛上國旗的圍巾，昨天雙城論壇為什麼沒有看到蔣萬安掛這個圍巾？如果真的要展現給上海看，台灣人、台北市民即將要迎接新的一年的新氣息，蔣萬安昨天、前天應該就要圍上，為什麼獨獨選擇在今天活動才圍上，直言非常好笑、非常荒唐。

簡舒培認為，雙城論壇就是中國的統戰技巧，包含他們送的禮物都是統戰用意非常深，中國旅客即將來台北市旅遊也是中共的統戰工具，可是我們卻喜孜孜認為是好事，完全沒有把人家的統戰用意揭露出來，整個沒有對等、沒有尊嚴，也沒有善意的交流，這樣的交流真的讓台北市民很傻眼。

至於國台辦發言人朱鳳蓮稱，上海部分團員和記者遭到民進黨刻意阻撓、刁難。簡舒培質疑，這些媒體到底是誰，是不是應該要請國台辦或北市府把這些名單公開，給大家檢視，到底有沒有魚目混珠的狀況，這應該讓大家一起檢視。

簡舒培也質疑，雙城論壇不是單純的城市交流嗎？為什麼國台辦會發聲呢？這個是不是充滿政治意圖？在一個沒有言論、沒有媒體自由的中國，來批評台灣，這真的很好笑、很荒唐。