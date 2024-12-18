聯想旗下摩托羅拉智慧手機 遭美ITC初步裁定侵犯愛立信專利

美國國際貿易委員會（ITC）表示，初步裁決聯想集團旗下摩托羅拉移動（Motorola Mobility）生產的智慧手機，侵犯愛立信（Ericsson）擁有的專利。若裁決得到維持，美國可能禁止進口這些手機。

路透報導，ITC法官在初步裁決中表示，摩托羅拉移動侵犯了愛立信在5G無線技術方面的專利權，這代表瑞典愛立信，在與大陸聯想集團的國際專利授權糾紛中取得了初步勝利。

ITC全體成員定將於2025年4月就愛立信的指控做出最終裁決。ITC另一名法官在上月，對一起相關案件的初步裁決中裁定聯想勝訴。

愛立信於2023年，將摩托羅拉移動告上ITC，認為摩托羅拉 Moto G、Edge 和 Razr 系列手機，侵犯無線通訊相關的專利。聯想否認了這些指控。

這些公司也捲入了南美洲、英國和美國北卡羅來納州的專利訴訟。愛立信在巴西和哥倫比亞的侵權案件中贏得法院初步命令，禁止聯想智慧型手機在巴西和哥倫比亞銷售。

美國一家法院於10 月，恢復了聯想提出的禁止執行南美禁令的禁制令請求。

英國科技網站Theregister報導，愛立信曾於2023年10月，將聯想及移動設備子公司摩托羅拉，告上美國北卡羅來納州地方法院，指控侵犯5G專利，並拖延相互許可協議的談判。

愛立信指控聯想侵犯4項專利，分別是美國專利號10,425,817、10,306,669、11,317,342和11,515,893。這些專利主要與5G通信有關，並涉及聯想的手機、筆記型電腦、個人電腦和平板設備。

根據先前公布的信息顯示，對於高階手持設備，愛立信的5G專利許可費設定為每支5美元（約新台幣164元），而對低階手持設備，許可費可以最低低至每支2.5美元（約新台幣82元）。