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印度擬徵25％臨時稅 限制大陸低價鋼材進口

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
路透引述行業和政府消息人士報導，印度有可能對鋼鐵進口徵收高達25%的保障稅或臨時稅，以限制來自最大生產國大陸的低價進口。（本報系資料庫）
路透引述行業和政府消息人士報導，印度有可能對鋼鐵進口徵收高達25%的保障稅或臨時稅，以限制來自最大生產國大陸的低價進口。（本報系資料庫）

印度有可能對鋼鐵進口徵收高達25%的保障稅或臨時稅，以限制來自最大生產國大陸的低價進口。

路透引述行業和政府消息人士報導指出，這一提議在印度商業和工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）17日主持的一次會議上獲得廣泛支持，小型企業在得到不會受到鋼材價格上漲衝擊的保證後，放棄了最初的反對意見。

一位出席會議的行業官員稱：「看來保障稅將在調查後徵收，可能在一個月內完成；為了消除小製造商的擔憂，大型鋼鐵製造商將以較低的價格向他們供應鋼材」。

印度貿易救濟總局，正調查從大陸進口的低價產品，是否損害國內鋼鐵製造商的利益。一旦調查結束，政府很可能會徵收臨時稅。

印度工程出口促進委員會（EEPC）主席查德哈（Pankaj Chadha）在會後表示，在政府註冊的中小微企業（MSME）將以離岸價（FOB）出口價格獲得原材料。

查德哈稱，小型製造商預計將從這一安排中受益，價格比市場價低約20%。這類製造商每年消耗約100萬噸鋼材。

京德勒西南鋼鐵（JSW Steel）、塔塔鋼鐵（Tata Steel）和安賽樂米塔爾印度新日鐵（Arcelor Mittal Nippon Steel India）等主要生產商，對來自大陸的廉價進口產品表示擔憂。

印度是世界第二大粗鋼生產國，在截至3月31日的財年成為合金的淨進口國，本財年前七個月的進口量激增，創下歷史新高。印度商務部發言人拒絕對此置評。

一位政府官員表示，保證向印度小型工業供應負擔得起的鋼材，將為徵收鋼材進口臨時稅鋪平道路，並指出「一個主要的障礙已經消除」。印度鋼鐵部本月提議，對扁鋼產品徵收為期兩年、稅率為25%的保障稅，以限制大陸廉價進口產品。

印度 鋼價

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