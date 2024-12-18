陸禁鎵、鍺、銻、石墨等向美出口 報告：影響美一千多個武器生產部門

《南華早報》引述分析公司Govini的報告通報，中國禁止向美國出口某些礦產品將影響美國一千多個武器生產部門。

12月3日，中國商務部發佈公告，宣布嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關兩用物項，禁止兩用物項對美國軍事使用者或軍事用途出口，同時強調「任何國家和地區的組織和個人違反相關規定，將依法追究責任」。

美國國防情報公司戈維尼（Govini）近日發布報告稱，中國對美國關鍵礦產的出口禁令，將影響美軍所有軍種的武器生產，涉及1000多個武器系統、超2萬個零件。

《南華早報》注意到，這份報告指出，美國的核子飛彈計畫也依賴這些關鍵礦物。

報導提到，「銻、鎵和鍺對於製造一系列軍用和民用產品至關重要，包括子彈、電纜、紅外線技術、電動汽車電池等。」報導稱，「美國國防部（以及美國海岸防衛隊）使用的2萬多個獨立部件受到該法規的影響，影響了美國所有軍種的1000多個武器系統。」

報告分析顯示，受影響的武器零件中，6335個需要銻，11351個需要鎵，12777個需要鍺。

報告指出，在美國軍種中，海軍最有可能受到影響，其「阿利·伯克」級驅逐艦、「美國」級兩棲攻擊艦和「尼米茲」級航空母艦都依賴這些關鍵礦物來製造武器系統。具體而言，海軍有501個武器系統依賴至少一種關鍵礦物，陸軍和空軍分別為267種和198種，海軍陸戰隊為113種，海岸防衛隊僅有1種。

報告也稱，美國1,000多個使用鎵、鍺、銻的武器系統共有1,2486條供應鏈，其中87%（10829條）在某種程度上依賴中國供應商。其中，在2768條銻供應鏈中，有2427條至少依賴一家中國供應商；在5583條鎵供應鏈中，有4733條至少依賴一家中國供應商；在4135條鍺供應鏈中，有3669條至少依賴一家中國供應商。

Govini最後在報告中提醒：「儘管已知美國有儲備，但仍需要精確地確保長期依賴這些礦物的武器系統的準備和維持。至關重要的是，國防部必須有能力繪製特定武器系統的供應圖並預測需求，以有效減輕關鍵礦產出口管制造成的風險。」

當地時間12月2日，美國商務部推出對華新一輪晶片出口禁令，涉及約140家中國實體。這已經是美方近三年來對中國半導體產業發起的第三次大規模打擊。3日，中國商務部發佈公告，宣布嚴控對美出口鎵、鍺、銻、超硬材料、石墨等相關兩用物項。一般咸認，這是對美國出口管制行為的迅速反制。