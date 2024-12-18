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拚觀光財 陸過境免簽放寬至10日

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
為提振觀光旅遊，大陸將過境免簽外國人在大陸境內停留時間延長為十天。圖為兩名來自英國的遊客在北京天壇公園合影留念。（新華社）
為提振觀光旅遊，大陸將過境免簽外國人在大陸境內停留時間延長為十天。圖為兩名來自英國的遊客在北京天壇公園合影留念。（新華社）

為提振觀光旅遊業，大陸國家移民管理局昨公告，即日起，將過境免簽外國人在中國大陸境內停留時間，由原本的七十二小時和一四四小時，均延長為二四○小時（十天），同時新增廿一個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。

公告指出，符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等五十四國人員，從大陸過境前往第三國（地區），可從大陸廿四個省（區、市）六十個對外開放口岸中任一口岸免簽進入大陸，並在規定區域停留活動不超過二四○小時。

新增口岸包括：山西太原武宿國際機場口岸、江蘇無錫蘇南碩放、揚州泰州國際機場口岸、浙江溫州龍灣、金華義烏國際機場口岸、安徽合肥新橋、黃山屯溪國際機場口岸、福建福州長樂、泉州晉江、南平武夷山國際機場口岸、江西南昌國際機場口岸等廿一個口岸。由原有的卅九個增加至六十個。

全面放寬優化後的二四○小時過境免簽政策進一步擴大了停留活動區域。政策適用省分增加山西、安徽、江西、海南、貴州五省，由原本的十九省增加至廿四省。而在安徽、海南、貴州三省停留活動區域為全省。此外，福建、湖北、陝西三省停留活動區域也擴大至全省。

與七十二和一四四小時過境免簽政策相比，此次政策調整最大特點是允許跨區域通行，即過境免簽的外國人可在廿四個省（區、市）允許停留活動區域內跨省域旅行。

最新統計顯示，今年一月至十一月，大陸全國各口岸入境外國人二九二一點八萬人次，年增百分之八六點二；其中透過免簽入境一七四四點六萬人次，年增百分之一二三點三。

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