陸明年財政赤字率上看4% 將創新高

中國大陸擬對明年刺激經濟政策預作更多儲備。路透昨引述知情人士稱，大陸領導人日前同意將明年財政赤字率目標提高至占大陸國內生產總值（GDP）的百分之四，創下歷史最高水準；同時維持百分之五左右的經濟成長目標。

大陸自今年九月下旬起陸續推出經濟刺激措施，但迄今成效有限，消費和投資依舊疲弱，儘管房市似乎出現止跌訊號，市場對經濟復甦的前景仍偏看淡。這將促使大陸當局推出更積極的刺激舉措和更充足的財政儲備。

路透昨報導，與今年最初設定財政赤字率占GDP的百分之三目標相比，最新的財政赤字率目標，符合中共中央政治局和中央經濟工作會議提出「更加積極」的財政策略。

另發特別債 為刺激措施籌資

而額外一個百分點的GDP支出相當於人民幣約一點三兆元（約台幣五點七兆元）。兩名知情人士說，更多刺激措施將透過發行預算外特別債券來籌集資金。

新加坡聯合早報指出，大陸財政赤字率目標通常要到每年三月舉行的大陸全國兩會（人大、政協會議）才會正式公布。

路透並稱，北京計畫採取更強的財政刺激措施，以應對美國總統當選人川普上任後，預計對中方進口商品加徵關稅的影響。消息人士也稱，大陸將維持二○二五年GDP成長百分之五左右目標。

美智庫示警 在陸外企轉悲觀

值得注意的是，儘管大陸推出了一系列刺激措施，但衡量外國執行長（CEO）對中國信心的關鍵指標，卻自新冠疫情以來首次出現悲觀情緒。

彭博社昨報導，總部位於美國的智庫世界大型企業聯合會的一項調查顯示，大多數歐美企業的國家或地區負責人對中國的信心，從前六個月的五十六降至四十九。根據調查標準，高於五十代表樂觀，低於五十則為悲觀。

這項調查是在九月卅日至十月廿八日期間進行，時間點正好是北京宣布了降息等措施以支持經濟成長。當時，威脅對中方商品加徵關稅的川普尚未當選美國總統。

彭博社報導認為，調查凸顯了企業對今年中國經濟揮之不去的擔憂。

陸企價格戰 外企利潤遭壓縮

此外，受訪的CEO稱，經濟放緩是他們業務面臨的最大風險，並說由於客戶對價格變得更加敏感，尋求大幅折扣或推遲購買。因此企業的利潤受到擠壓。超過一半的高階主管說，本地競爭對手在應對這些市場變化方面更加靈活，通常以更低的價格提供類似或更好的產品。

世界大型企業聯合會中國中心負責人埃盧說，從長遠來看，CEO們更加樂觀，但毫無疑問，跨國公司必須做出艱難的決定，才能在當前的環境下競爭。