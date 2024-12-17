想應徵殯儀館 需在「遺體冷藏室待10分鐘」原因曝光

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
山東省乳山市有殯儀館日前招聘員工，通過考核條件之一，是必須要在遺體冷藏室待10分鐘。圖為示意圖，非新聞當事地點。記者黃子騰／翻攝
山東省乳山市有殯儀館日前招聘員工，通過考核條件之一，是必須要在遺體冷藏室待10分鐘。圖為示意圖，非新聞當事地點。記者黃子騰／翻攝

港片「破‧地獄」台灣上映後，票房持續攀升，除了讓民眾能更正面思考生死外，對社會忌諱的殯葬業有更多認識。山東省乳山市有殯儀館日前招聘員工，通過考核條件之一，是必須要在遺體冷藏室待10分鐘。消息曝光後，引發高度討論，不少人直呼「上班之後我的怨氣比鬼還重。」

新聞晨報報導，山東省乳山市人力資源和社會保障局，6日發布招聘信息，內容是乳山市殯葬事務服務中心，招聘遺體冷藏室管理人員1人，要年齡45歲以下、限男性、具有初中及以上學歷，專業不限，以及24小時輪班等。有意應徵者，第一關需要先接受現場測試，也就是求職者要在遺體冷藏室逗留10分鐘，合格後才可以進入面試階段。

第一關現場測試要求，立即引起不少大陸網友談論，好奇為何有此門檻。乳山市殯葬事務服務中心工作人員回應稱，「這只是一個考試方法，因為有的人比較忌諱或者害怕，他呆不了那麼長時間，但是我們工作又需要要求一個人待超過10分鐘。」所以有此現場測試，首先篩選掉不合適的人。

不過比起職位，更冰冷的是待遇，薪水每月只有人民幣2,200元（新台幣9,900元）。乳山鑫蜜客人力資源有限公司工作人員指出，「工資是扣完五險之後人民幣2,200元，還有夜班費，沒有編制。」

大陸網友對於薪水反應相當強烈，「沒上過班吧，上班之後我的怨氣比鬼還重。」、「人民幣2.2萬我可以抱著遺體睡10分鐘，人民幣2,200元1分鐘都待不下去」、「沒有編制1分鐘都不可以」、「人民幣2,200元感覺是對我決心的侮辱」、「別管工資，有五險一金。比飯店刷盤子好吧」、「要上夜班還只有人民幣2,200元？而且是外包的？怎麼好意思的」、「特殊的職位，特殊的待遇」、「這個面試要求有點奇葩」。

人民幣 遺體

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