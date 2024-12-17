媒體：陸計劃2025年提高財政赤字率 緩衝經濟壓力

據路透社援引兩名知情人士報導，中國領導人上周同意將明年財政預算赤字佔國內生產總值的比例增加到創歷史最高紀錄的4%，同時維持5%的經濟增長目標。

與2024年財政赤字佔國內生產總值3%的目標值相比，新披露的這一赤字計劃與12月政治局會議和上周的中央經濟工作會議提出的「更積極」財政政策方向相符。據稱，相關目標已經在這些會議上達成一致，但是尚未正式對外公布。

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路透社指出，這多出來的佔GDP1個百分點的支出數額大約在1.3萬億元人民幣，兩位要求保持匿名的消息人士表示，這些資金將通過發行預算外特別債券的方式來籌集。

通常情況下，財政預算目標要等到3月份的全國人大會議上才會正式宣布，在兩會拉開帷幕之前，相關數字都還有可能發生變化。

中國國務院新聞辦和財政部均未立即回覆路透社相關的置評請求。

據猜測，明年計劃中更強勁的財政刺激政策也是中國為了應對美國預期對中國商品增加進口關稅所做的準備工作。

「保五」目標維持不變

上述兩位消息人士同時也透露，明年中國設定的經濟增長目標應該會維持在5%左右不變。

中國官方媒體對於上周中央經濟工作會議的總結報導指出明年保持經濟增長穩定的「必要性」，也提到提高財政赤字比例和增發政府債券，但是沒有提出具體的數字。

研究中國經濟的德國維爾茨堡大學教授費多麗（Doris Fischer）在接受德國之聲採訪時也表示，預計北京最終公布的2024年官方經濟增長率可能會落在一個接近5%的水平，「這樣既足夠接近5%，不至於丟面子，同時也沒有精準著陸到令人難以置信的程度。」

由於嚴重的房地產危機、地方財政債台高築以及消費疲軟，這個世界第二大經濟體今年陷入困境。而為數不多仍然表現良好的領域──出口，也在川普即將重回白宮的背景下面臨挑戰。這位候任美國總統已經威脅，要向所有中國產品徵收60%以上的進口關稅。

中國每年向美國出口總價值大約4000億美元的商品，很多製造商已經將生產線轉移到海外，以逃避關稅。經濟分析師指出，加徵關稅還將加劇中國的產能過剩和通貨緊縮壓力。

中央經濟工作會議和政治局會議的紀要還指出央行將轉向「適度寬鬆」的貨幣政策，增加了外界對於更多降準降息和增加流動性的預期。

分析人士認為，中國明年可能會嚴重依賴於財政刺激政策，但也有可能動用其它政策工具來緩衝關稅的影響。上周路透社也曾援引消息人士報導稱，北京高層正在考慮明年允許人民幣貶值，以減輕對華懲罰性貿易措施造成的衝擊。

（路透社）

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