拚觀光 大陸過境免簽延為十天

為提振觀光旅遊業，大陸國家移民管理局昨（17）日公告，即日起，將過境免簽外國人在中國境內停留時間由原本的72小時和144小時（六天）均延長為240小時（十天），同時新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並進一步擴大停留活動區域。

公告指出，符合條件的俄羅斯、巴西、英國、美國、加拿大等54國人員，從中國大陸過境前往第三國（地區），可從大陸24個省（區、市）60個對外開放口岸中任一口岸免簽進入中國大陸，並在規定區域停留活動不超過240小時。

新增口岸包括：山西太原武宿國際機場口岸、江蘇無錫蘇南碩放、揚州泰州國際機場口岸、浙江溫州龍灣、金華義烏國際機場口岸、安徽合肥新橋、黃山屯溪國際機場口岸、福建福州長樂、泉州晉江、南平武夷山國際機場口岸、江西南昌國際機場口岸等21個口岸。由原有的39個增加至60個。

全面放寬優化後的240小時過境免簽政策進一步擴大了停留活動區域。政策適用省份增加山西、安徽、江西、海南、貴州五省，由原本的19省增加至24省。而在安徽、海南、貴州三省停留活動區域為全省，此外，福建、湖北、陝西三省停留活動區域也擴大至全省。