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中美金融工作組 聚焦四議題

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
中美金融工作組在江蘇省南京市舉行第七次會議，會議中，中美雙方就中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、國際金融治理、證券與資本市場等議題進行討論。 圖取自人行官網
中美金融工作組在江蘇省南京市舉行第七次會議，會議中，中美雙方就中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、國際金融治理、證券與資本市場等議題進行討論。 圖取自人行官網

中美金融工作組在江蘇省南京市舉行第七次會議，會議中，中美雙方就中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、國際金融治理、證券與資本市場等議題進行討論。

此外，大陸國家金融監督管理總局與美國聯邦保險辦公室簽署了修訂後的關於加強雙方保險業交流合作的諒解備忘錄。

大陸中央經濟工作會議確定適度寬鬆的貨幣政策方針，且有可能進一步降息，對寬鬆政策的預期加強。面對川普政府上任可能施行關稅政策，市場傳出中方可能以人民幣貶值因應；與此同時，美方因面臨政權過渡期，對於聯準會降息幅度與節奏仍充滿不確定。中美雙方有必要坐下來討論可能的變化，避免雙方誤判。

儘管拜登政府任期已近尾聲，但美中官方聯繫互動依舊頻密。大陸財政部16日也發布消息指出，陸財政部副部長廖岷在南非約翰內斯堡出席20國集團財政和央行副手會期間，與美副財長尚博共同主持召開中美經濟工作組第七次會議。

人行官網昨（17）日指出，中美金融工作組15至16日在江蘇省南京市舉行第七次會議。會議由中國人民銀行副行長宣昌能和美國財政部助理部長奈曼共同主持。大陸國家金融監督管理總局、大陸證監會，以及美國聯準會、美國證券交易委員會等部門參會。

會議中，中方就中央政治局會議和中央經濟工作會議對明年經濟工作的部署。中美雙方整體經濟金融形勢討論外，也對反洗錢與反恐怖融資，以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。

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