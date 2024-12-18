阿里巴巴下一個…恐會賣掉高鑫

阿里巴巴賠本出清銀泰百貨，讓外界好奇阿里巴巴下一個想賣掉的誰？阿里巴巴持股78.7%的高鑫零售被視為下一個可能出清的公司。

2023年阿里忍痛變革，從大刀闊斧的「一拆六」，到盒馬、阿里雲暫停上市，收縮聚焦主業，阿里歷經兩套領導班子，策略變化無常。然而不變的是，靈魂人物馬雲回歸後，為阿里指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網，正被新任CEO吳泳銘強有力地執行中。

高鑫零售是阿里巴巴旗下的大陸零售公司，以「大潤發」品牌在大陸經營量販店業務，今年以來，高鑫零售多次傳出售消息。3月高鑫零售宣布原CEO林小海辭任，調回阿里巴巴集團另有任用，預告出售已成目標。

高鑫零售今年10月在港交所公告，董事會接獲一名有意要約人發出的接觸函，對方表明有意在受限各種事項情況下，就公司全部已發行股份，提出附先決條件的自願有條件要約，並提出註銷公司所發行所有尚未行使購股權的購股權要約。換句話說，有人想買下高鑫零售，正在談價錢。

彭博當時引述知情人士的話表示，德弘資本和高瓴資本等潛在競購方，正考慮收購部分或全部阿里巴巴在高鑫零售的持股。目前阿里巴巴持有高鑫零售約73.66%股權，並透過投資公司持有高鑫零售5.04%股權，合計持股約78.7%。

高鑫零售財報顯示，2023財年公司營收人民幣836.6億元，年減5.1%；淨利潤人民幣1.09億元（約新台幣5億元），轉虧為盈，但2024財年上半年報顯示，高鑫零售業績再度由盈轉虧，虧損幅度也在擴大。