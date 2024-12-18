聽新聞
0:00 / 0:00

阿里巴巴下一個…恐會賣掉高鑫

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴賠本出清銀泰百貨，讓外界好奇阿里巴巴下一個想賣掉的誰？阿里巴巴持股78.7%的高鑫零售被視為下一個可能出清的公司。圖為高鑫零售子公司大潤發。 記者林宸誼／攝影
阿里巴巴賠本出清銀泰百貨，讓外界好奇阿里巴巴下一個想賣掉的誰？阿里巴巴持股78.7%的高鑫零售被視為下一個可能出清的公司。圖為高鑫零售子公司大潤發。 記者林宸誼／攝影

阿里巴巴賠本出清銀泰百貨，讓外界好奇阿里巴巴下一個想賣掉的誰？阿里巴巴持股78.7%的高鑫零售被視為下一個可能出清的公司。

2023年阿里忍痛變革，從大刀闊斧的「一拆六」，到盒馬、阿里雲暫停上市，收縮聚焦主業，阿里歷經兩套領導班子，策略變化無常。然而不變的是，靈魂人物馬雲回歸後，為阿里指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網，正被新任CEO吳泳銘強有力地執行中。

高鑫零售是阿里巴巴旗下的大陸零售公司，以「大潤發」品牌在大陸經營量販店業務，今年以來，高鑫零售多次傳出售消息。3月高鑫零售宣布原CEO林小海辭任，調回阿里巴巴集團另有任用，預告出售已成目標。

高鑫零售今年10月在港交所公告，董事會接獲一名有意要約人發出的接觸函，對方表明有意在受限各種事項情況下，就公司全部已發行股份，提出附先決條件的自願有條件要約，並提出註銷公司所發行所有尚未行使購股權的購股權要約。換句話說，有人想買下高鑫零售，正在談價錢。

彭博當時引述知情人士的話表示，德弘資本和高瓴資本等潛在競購方，正考慮收購部分或全部阿里巴巴在高鑫零售的持股。目前阿里巴巴持有高鑫零售約73.66%股權，並透過投資公司持有高鑫零售5.04%股權，合計持股約78.7%。

高鑫零售財報顯示，2023財年公司營收人民幣836.6億元，年減5.1%；淨利潤人民幣1.09億元（約新台幣5億元），轉虧為盈，但2024財年上半年報顯示，高鑫零售業績再度由盈轉虧，虧損幅度也在擴大。

人民幣

延伸閱讀

投資版圖持續「瘦身」 阿里巴巴賠本逾400億脫手銀泰百貨

大陸監管機構約談拼多多 促解「僅退款不退貨」爭議

馬雲頻現身、3分鐘演講刷屏 顯示「仍扮阿里要角」

影／誤中陷阱、大啖雞隻被捕 花蓮今首度先後野放兩隻黑熊

相關新聞

拚觀光財 陸過境免簽放寬至10日

為提振觀光旅遊業，大陸國家移民管理局昨公告，即日起，將過境免簽外國人在中國大陸境內停留時間，由原本的七十二小時和一四四小...

阿里轉投資失利賠422億 將銀泰百貨股權賣給雅戈爾陣營

阿里巴巴昨（17）日宣布，阿里巴巴公司與另一名少數股東同意將銀泰百貨100%的股權向由雅戈爾集團和銀泰管理團隊成員組成的...

中美金融工作組 聚焦四議題

中美金融工作組在江蘇省南京市舉行第七次會議，會議中，中美雙方就中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、國際金融治理、...

阿里巴巴下一個…恐會賣掉高鑫

阿里巴巴賠本出清銀泰百貨，讓外界好奇阿里巴巴下一個想賣掉的誰？阿里巴巴持股78.7%的高鑫零售被視為下一個可能出清的公司...

陸明年財政赤字率上看4% 將創新高

中國大陸擬對明年刺激經濟政策預作更多儲備。路透昨引述知情人士稱，大陸領導人日前同意將明年財政赤字率目標提高至占大陸國內生...

陸東方電機第2代調相機 研製成功

大陸東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）研製的第二代300兆乏調相機，近日順利通過型式試驗，各項性能指標優良。試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。